Какая вакцина увеличивает риск временного лицевого паралича, сообщили ученые

Вакцина от коронавируса CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac, увеличивает риск возникновения временного паралича лицевого нерва, говорится в исследовании группы ученых из Гонконга, опубликованном в журнале Lancet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Группа ученых из Университета Гонконга обнаружила, что среди 100 тысяч человек, получивших вакцину CoronaVac, в течение первых 42 дней наблюдается на 4,8 больше случаев возникновения временного паралича лицевого нерва (паралича Белла).
«Мы обнаружили повышенный риск возникновения паралича Белла после вакцинации CoronaVac», — говорится в тексте исследования.
При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица, который приводит к временной потере контроля за лицевыми мышцами на пораженной стороне.
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