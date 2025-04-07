Какая зарплата нужна для ипотеки, какие доходы учитываются и почему могут отказать в кредите даже при высоком заработке, передает krisha.kz

Сколько нужно зарабатывать, чтобы ипотеку одобрили

Основные требования банков к доходу заёмщика такие:

— Доход должен быть официальным, то есть с отчислениями в пенсионный фонд.

— Стаж работы не менее шести последних месяцев.

— Учитывается общий семейный доход либо совместный с поручителем.

Требования к определённой сумме заработной платы у банков нет. Но от того, сколько заёмщик зарабатывает, напрямую зависит, сколько денег он может взять в банке. То есть чем выше зарплата, тем больше сумма ипотеки.

Но всю зарплату отдавать за ипотеку не получится. Платёж должен составлять не более половины дохода заёмщика (либо совместного дохода, если он состоит в браке).

* Ставка и размер платежа изменяются на протяжении срока

При подаче заявки учитываются:

Состав семьи заёмщика (наличие несовершеннолетних детей, в том числе оплата алиментов).

Дополнительные финансовые нагрузки. Например, если в семье зарабатывает только заёмщик, а супруга и дети находятся у него на иждивении, то банк может выдать заём, где платёж составит максимум 30 % от заработной платы заёмщика, не больше, учитывая необходимые расходы на содержание семьи.

Действующие кредиты. Если вместе с ипотекой общая сумма платежей составит больше половины ежемесячного дохода, то банк либо откажет в выдаче займа, либо одобрит гораздо меньшую сумму.

Перед подачей заявки на ипотеку постарайтесь закрыть все действующие кредиты. Это снизит финансовую нагрузку, улучшит кредитную историю и увеличит шансы на одобрение заявки.

Что делать, если зарплата небольшая

Если официальной зарплаты недостаточно для получения желаемой суммы ипотечного кредита, можно предоставить банку сведения о дополнительном доходе. Это могут быть гонорары от работы на фрилансе, прибыль от сдачи в аренду недвижимости, бизнеса и т. д. Банк запросит подтверждающие документы, если всё в порядке, вполне возможно, согласится учесть и допдоход как официальный.

Сейчас в Казахстане каждая третья сделка заключается в ипотеку. За последний год оформляется в среднем около 10 тысяч ипотек в месяц. На 1 марта общее количество ипотечников в РК составило 606 тысяч человек. Ипотеку на первичку выдают шесть банков, на вторичку — девять.

Стандартные условия

Средняя ставка в БВУ — 18 % годовых.

Срок — от 6 месяцев до 20 лет.

Первоначальный взнос — от 15 %.

Партнёрские программы

Во многих банках действуют партнёрские программы на более выгодных условиях: ставка стартует от 0.1 % годовых. Но ипотеку по ним можно оформить только на квартиры в новостройках (в определённых ЖК от застройщика — партнёра банка).

Отбасы банк

Больше половины ипотечных займов выдаёт государственный Отбасы банк.

Здесь особенная система кредитования: сначала 50 % от нужной суммы нужно накопить на депозите и только потом оформить заём по ставке от 3.5 % и выше.

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