Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны

Стало известно, сколько получают военнослужащие по контракту в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пресс-секретарь Министерства обороны Казахстана Руслан Жангулин отметил, что на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывается вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту и офицерского состава.

«На сегодняшний день, если брать военнослужащих по контракту, то их заработная плата в среднем составляет 150 тыс. тенге. Но, помимо этого, они обеспечиваются разными социальными льготами. Во время прохождения воинской службы они обеспечиваются текущими жилищными выплатами. В зависимости от региона каждому члену семьи военнослужащих выплачивают такие выплаты. Если взять столицу, то жилищные выплаты в этом году составили на одного человека порядка 75 тыс. тенге. Если в составе четыре человека, то эта выплата умножается на четыре», – рассказал Руслан Жангулин.

Он добавил, что военнослужащие во время прохождения воинской службы также обеспечиваются санаторно-курортным лечением, а во время выхода в отпуск им выплачивают оздоровительное пособие в размере оклада.

Ранее стало известно, что весной ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнят более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.