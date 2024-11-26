Информацию о предстоящем конкурсе представило министерство транспорта Казахстана.

Для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан объявляет о проведении 10 декабря 2024 года конкурса для авиакомпаний на субсидируемые в 2025 году авиамаршруты по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений по следующим авиамаршрутам:

№ Наименование авиамаршрута Частота в неделю (период) Тариф, тенге (в одну сторону) Выделенная сумма, тенге 1. Петропавловск-Шымкент-Петропавловск 2 (12 месяцев) 25 000 337 244 187 2. Кокшетау-Шымкент-Кокшетау 2 (12 месяцев) 25 000 312 994 227 3. Усть-Каменогорск -Караганда- Усть-Каменогорск 2 (12 месяцев) 18 000 252 365 169 4. Алматы-Балхаш-Алматы 6 (3 месяца — с июня по август) 14 000 192 865 885 5. Астана-Урджар-Астана 6 (3 месяца — с июня по август) 16 000 179 307 450 6. Астана-Ушарал-Астана 5 (3 месяца — с июня по август) 18 000 188 157 992 7. Кокшетау-Актау-Кокшетау 2 (12 месяцев) 30 000 488 817 794 8. Алматы-Кокшетау-Алматы 2 (12 месяцев) 30 000 401 448 180 9. Астана-Петропавловск-Астана 7 (12 месяцев) 15 000 396 625 919 10. Алматы-Петропавловск-Алматы 5 (6 месяцев — с января по июнь) 30 000 196 587 007 11. Алматы-Урджар-Алматы 4 (3 месяца — с июня по август) 14 000 135 511 541 12. Алматы-Ушарал-Алматы 6 (3 месяца — с июня по август) 18 000 138 845 889 13. Астана-Балхаш-Астана 4 (3 месяца — с июня по август) 14 000 123 939 953 14. Туркестан-Актау-Туркестан 2 (12 месяцев) 28 000 296 290 633 15. Туркестан-Актобе-Туркестан 2 (12 месяцев) 31 000 239 536 585 16. Туркестан-Уральск-Туркестан 2 (12 месяцев) 33 000 261 053 912 17. Туркестан-Костанай-Туркестан 2 (12 месяцев) 31 000 268 788 628 18. Туркестан-Караганда-Туркестан 2 (12 месяцев) 20 000 304 804 694 19. Тараз – Алматы – Тараз 7 (12 месяцев) 16 000 380 469 570 20. Тараз – Атырау – Тараз 7 (12 месяцев) 28 000 281 881 180 21. Жезказган-Караганда-Жезказган 4 (12 месяцев) 10 000 383 918 087 22. Астана-Павлодар-Астана 4 (6 месяцев – с января по март, с октября по декабрь) 15 000 183 809 535 23. Жезказган-Шымкент-Жезказган 2 (12 месяцев) 18 000 276 268 428 24. Кызылорда-Кокшетау-Кызылорда 2 (8 месяцев – с января по август) 21 000 196 906 556 25. Семей-Урджар-Семей 5 (1 месяц — январь) 3 (11 месяцев — с февраля по декабрь) 14 000 277 983 000 26. Усть-Каменогорск-Зайсан- Усть-Каменогорск 4 (9 месяцев — с января по май, с сентября по декабрь) 5 (3 месяца — с июня по август) 15 000 187 100 000 Итого: 6 883 522 000

К участию допускаются авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане и имеющие сертификат эксплуатанта.

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