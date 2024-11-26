Информацию о предстоящем конкурсе представило министерство транспорта Казахстана.
Для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан объявляет о проведении 10 декабря 2024 года конкурса для авиакомпаний на субсидируемые в 2025 году авиамаршруты по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений по следующим авиамаршрутам:
|№
|Наименование авиамаршрута
|Частота в неделю
(период)
|Тариф, тенге
(в одну сторону)
|Выделенная сумма, тенге
|1.
|Петропавловск-Шымкент-Петропавловск
|2 (12 месяцев)
|25 000
|337 244 187
|2.
|Кокшетау-Шымкент-Кокшетау
|2 (12 месяцев)
|25 000
|312 994 227
|3.
|Усть-Каменогорск -Караганда- Усть-Каменогорск
|2 (12 месяцев)
|18 000
|252 365 169
|4.
|Алматы-Балхаш-Алматы
|6 (3 месяца — с июня по август)
|14 000
|192 865 885
|5.
|Астана-Урджар-Астана
|6 (3 месяца — с июня по август)
|16 000
|179 307 450
|6.
|Астана-Ушарал-Астана
|5 (3 месяца — с июня по август)
|18 000
|188 157 992
|7.
|Кокшетау-Актау-Кокшетау
|2 (12 месяцев)
|30 000
|488 817 794
|8.
|Алматы-Кокшетау-Алматы
|2 (12 месяцев)
|30 000
|401 448 180
|9.
|Астана-Петропавловск-Астана
|7 (12 месяцев)
|15 000
|396 625 919
|10.
|Алматы-Петропавловск-Алматы
|5 (6 месяцев — с января по июнь)
|30 000
|196 587 007
|11.
|Алматы-Урджар-Алматы
|4 (3 месяца — с июня по август)
|14 000
|135 511 541
|12.
|Алматы-Ушарал-Алматы
|6 (3 месяца — с июня по август)
|18 000
|138 845 889
|13.
|Астана-Балхаш-Астана
|4 (3 месяца — с июня по август)
|14 000
|123 939 953
|14.
|Туркестан-Актау-Туркестан
|2 (12 месяцев)
|28 000
|296 290 633
|15.
|Туркестан-Актобе-Туркестан
|2 (12 месяцев)
|31 000
|239 536 585
|16.
|Туркестан-Уральск-Туркестан
|2 (12 месяцев)
|33 000
|261 053 912
|17.
|Туркестан-Костанай-Туркестан
|2 (12 месяцев)
|31 000
|268 788 628
|18.
|Туркестан-Караганда-Туркестан
|2 (12 месяцев)
|20 000
|304 804 694
|19.
|Тараз – Алматы – Тараз
|7 (12 месяцев)
|16 000
|380 469 570
|20.
|Тараз – Атырау – Тараз
|7 (12 месяцев)
|28 000
|281 881 180
|21.
|Жезказган-Караганда-Жезказган
|4 (12 месяцев)
|10 000
|383 918 087
|22.
|Астана-Павлодар-Астана
|4 (6 месяцев – с января по март, с октября по декабрь)
|15 000
|183 809 535
|23.
|Жезказган-Шымкент-Жезказган
|2 (12 месяцев)
|18 000
|276 268 428
|24.
|Кызылорда-Кокшетау-Кызылорда
|2 (8 месяцев – с января по август)
|21 000
|196 906 556
|25.
|Семей-Урджар-Семей
|5 (1 месяц — январь)
3 (11 месяцев — с февраля по декабрь)
|14 000
|277 983 000
|26.
|
Усть-Каменогорск-Зайсан- Усть-Каменогорск
|4 (9 месяцев — с января по май, с сентября по декабрь)
5 (3 месяца — с июня по август)
|15 000
|187 100 000
|Итого:
|6 883 522 000
К участию допускаются авиакомпании, зарегистрированные в Казахстане и имеющие сертификат эксплуатанта.