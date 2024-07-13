Какие авто могут ездить по дорогам Казахстана: «КазАвтоЖол» озвучил допустимые массы

Допустимые массы автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автодорогам Казахстана, озвучили в «КазАвтоЖол», передает NUR.KZ.
«Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств. Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей», — отметили в компании.
Допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах:
1. Одиночные автотранспортные средства
Категории М, N и О (прицеп):
- Двухосные: 18,0 т;
- Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25,0 т;
- Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны;
- Сочлененные автобусы категории М3: 28,0 т;
- Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32,0 т;
- Пятиосные: 38,0 т;
- С шестью и более осями: 44,0 т.
2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа)
- Трехосные: 28,0 т;
- Четырехосные: 36,0 т;
- Пятиосные: 40,0 т;
- Шестиосные: 44,0 т;
- С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.
В «КазАвтоЖол» отметили, что эти нормы помогают не только сохранить целостность дорожного полотна, но и способствуют безопасной эксплуатации транспортных средств.
Автомобилистам напомнили, что соблюдение данных требований является обязательным для всех владельцев и водителей транспортных средств, чтобы избежать штрафных санкций и других юридических последствий.
@Автор: Виктор Николаев