Какие авто могут ездить по дорогам Казахстана: «КазАвтоЖол» озвучил допустимые массы

Допустимые массы автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автодорогам Казахстана, озвучили в «КазАвтоЖол», передает NUR.KZ.

«Для обеспечения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры, а также для предотвращения повреждений автодорог, существуют строго регламентированные нормы по допустимым массам автотранспортных средств. Эти нормы зависят от категории транспортного средства и его осей», — отметили в компании.

Допустимые массы для различных категорий автотранспортных средств в тоннах:

1. Одиночные автотранспортные средства

Категории М, N и О (прицеп):

Двухосные: 18,0 т;

Трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3): 25,0 т;

Для трехосных одиночных автотранспортных средств допускается превышение нагрузки на 1 тонну в случае, если ведущие оси оснащены двускатными колесами и нагрузка на каждую ось не превышает 9,5 тонны;

Сочлененные автобусы категории М3: 28,0 т;

Четырехосные, включая с двумя управляемыми осями: 32,0 т;

Пятиосные: 38,0 т;

С шестью и более осями: 44,0 т.

2. Автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа)

Трехосные: 28,0 т;

Четырехосные: 36,0 т;

Пятиосные: 40,0 т;

Шестиосные: 44,0 т;

С более чем шестью осями: масса не должна превышать сумму допустимых масс одиночных автотранспортных средств.

В «КазАвтоЖол» отметили, что эти нормы помогают не только сохранить целостность дорожного полотна, но и способствуют безопасной эксплуатации транспортных средств.

Автомобилистам напомнили, что соблюдение данных требований является обязательным для всех владельцев и водителей транспортных средств, чтобы избежать штрафных санкций и других юридических последствий.

@Автор: Виктор Николаев

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