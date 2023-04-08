Какие авто можно легализовать в Казахстане за 200 тысяч тенге

Владельцы каких автомашин могут их легализовать, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге, рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в комитете, действие постановления правительства от 9 января 2023 года «Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств» распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.

К указанным категориям относятся:

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили;

транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны.

Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 тысяч тенге уплачивается при регистрации автомобилей вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию республики до 1 сентября 2022 года.

При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса.

В Комитете государственных доходов также разъяснили, подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран-участниц ЕАЭС.

Так, казахстанцы могут ввозить на территорию республики автомобили, растаможенные в Киргизии до 1 января 2014 года, и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.

Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию РК только лицами, постоянно проживающими в Киргизии и Армении.

Согласно положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, для Армении и Кыргызстана установлены переходные периоды, в течение которых в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран, таможенные пошлины, налоги уплачиваются в соответствии с законодательством этих стран.

Так, автомобили, прошедшие таможенную очистку в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года в РА и в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года в КР, в других государствах-членах ЕАЭС, признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

Лица, которые постоянно не проживают в Армении и Киргизии, могут ввозить указанные автомобили на территорию РК:

После истечения 3 лет (с 1 января 2023 года) начала применения в Армении ставок, установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС в отношении автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ЕАЭС. Соответственно, автомашины, ввезенные из Армении, могут легализоваться в 2023 году после подтверждения факта прохождения таможенной очистки в Армении работниками органов госдоходов.

После уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов или после истечения 5 лет (с 1 января 2025 года) с начала применения Кыргызской Республикой ставок, установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС в отношении автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ЕАЭС.

Согласно договору о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС, таможенный контроль данных автомобилей не осуществляется с 1 января 2014 года.

Соответственно, автомобили из Российской Федерации и Республики Беларусь ввозятся в Казахстан без ограничений в таможенном отношении.

Как известно, одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки таких транспортных средств в обязательном порядке.

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