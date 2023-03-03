Какие авто не пустят больше в Казахстан

Порядок ввоза и эксплуатации иностранных машин на территории Казахстана рассматривают в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

Разработать правила ввоза иностранных авто чиновники пообещали ещё минувшим летом, и вот полгода спустя проект соответствующего постановления подготовило МИИР РК. Документ прошёл общественное обсуждение и, надо полагать, скоро будет принят и опубликован. Не исключено, что в итоговый вариант постановления внесут исправления и дополнения, но, даже рассматривая проект, можно понять, что требования к ввозимым в нашу республику иностранным авто значительно ужесточат.

Согласно проекту, перемещать через госграницу свои машины смогут только физические или юридические лица РК, ими владеющие, либо иностранцы, участвующие в международном движении. Владельцами автомобилей не будут признавать граждан, управляющих по доверенности или по страховке. А находящейся в международном движении будет считаться машина, эксплуатируемая иностранцем или лицом без гражданства, не имеющим вида на жительство в Республике Казахстан.

Проверять и регистрировать прибывающие машины на приграничных автомобильных пунктах пропуска станут таможенники.

Опубликован и список транспортных средств, ввоз которых будет воспрещён, это:

находящиеся в международном розыске или в розыске в соответствии с национальным законодательством РК;

с обременениями или ограничениями на осуществление прав владения, пользования, распоряжения;

имеющие недействительные регистрационные документы и государственные регистрационные номерные знаки;

имеющие скрытые, поддельные, изменённые номера узлов и агрегатов — выявлять это планируется на сверке при поддержке полиции;

имеющие несоответствия маркировки, технических и идентификационных характеристик автотранспортных средств данным, указанным в регистрационных документах (также при сверке);

государственная регистрация которых в странах ЕАЭС не подтверждается данными электронного паспорта автотранспортного средства в системе ЭПТС.

Не пустят в Казахстан и автовозы, доставляющие машины клиентам, у которых будет отсутствовать договор на оказание услуг по перевозке транспортного средства на территорию страны. В договоре должны содержаться сведения о собственнике авто, идентификационных признаках машины, о месте доставки, условиях приёмки и т. д. Проверять данные въезжающих машин планируется в числе прочего с помощью системы электронных ПТС.

На территории Казахстана ввезённые авто с иностранной регистрацией должны будут пройти техосмотр и получить страховку. На них будет запрещено таксовать как в городе, так и за его пределами.

Информацию о прибывших в страну машинах станут хранить в интегрированных базах данных таможенников, пограничников, полицейских и страховщиков.

Обратим внимание, что всё это пока только проект.

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