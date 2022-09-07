В МВД рассказали, какие авто, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, сейчас формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях. Уже проработаны вопросы обмена информацией между МВД, КГД и Погранслужбой КНБ. Сведения по таким автомобилям обобщаются для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.

«Предварительно можно сказать, что, кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили: находящиеся в розыске по криминальным учетам;

имеющие юридические или судебные обременения;

не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации;

с правосторонним расположением органов управления;

не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов», — отметили в министерстве. акже в целях исключения регистрации криминального автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации. «Еще раз призываем граждан соблюдать законодательство при приобретении автомобилей, обязательно проверять их юридическую чистоту, в том числе для дальнейшей возможности регистрации и эксплуатации автотранспорта в Казахстане», — добавили в ведомстве. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Глава государства подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.

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