Какие автодороги будут отремонтированы в Костанайской области

В следующем году в Костанайском области будут отремонтированы автодороги на 32 млрд тенге. Сумма, заложенная в бюджет в 2020-ом на эти цели, была увеличена на 35 процентов. Причем, как отмечают чиновники, деньги постарались выделить как городам, так и районам, сообщает alau.kz

Согласно планам на развитие транспортной инфраструктуры в бюджет Костанайской области на 2020 год заложено 32 млрд тенге — это почти на 12 млрд больше, чем в нынешнем. Для Костаная предусмотрено 6,3 млрд тенге. Эти деньги пойдут на реконструкцию улиц Каирбекова, Чкалова и Алтынсарина, и на средний ремонт 27 других улиц. Еще на 1 млрд тенге проведут текущий ремонт дворовых территорий областного центра. В Рудном и Качарах на 1 млрд тенге будут отремонтированы внутриквартальные проезды, улицы и тротуары. Лисаковску достанется 764 млн тенге.

«Значительные средства также планируется выделить Аулиекольскому району — 1,2 млрд. тенге, из них 941,3 млн. тенге на средний ремонт 2-х автомобильных дорог и 215 млн. тенге на средний ремонт 5 улиц в селах Аулиеколь, Аманкарагай и Диевка. Костанайскому району предусмотрен 1,1 млрд тенге, из них 136 млн тенге — на завершение среднего ремонта дороги «Осиновка-Абай-Новоселовка», 216,8 млн тенге — на средний ремонт подъездов к селу Шеминовка и ст. Озерная, 769 млн тенге на ремонт 25 улиц поселка Затобольск, сёл Мичуринское, Заречное, Владимировка, Майколь и Озерное»,- рассказала заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области Жанна Шаймарданова.

Федоровскому району так же выделен 1 млрд тенге, который направят на завершение ремонта подъезда к с. Банновка и дороги «Федоровка-Первомайское», на средний ремонт 2-х автомобильных дорог районного значения и на ремонт 4 улиц в с. Федоровка.

Карасускому району достанется чуть меньше — почти 820 млн тенге, которые будут направлены на средний ремонт 4-х автомобильных дорог районного значения и улиц в с. Койбагор и Октябрьское.

Приведут в порядок и дорогу «Денисовка-Зааятское» за счет 469 млн тенге. А вот в Алтынсаринском районе планируется провести лишь средний ремонт 4 улиц в с. Щербаково и Малая Чураковка на 184 млн тенге.

«Житикаринскому району предлагается направить 695,3 млн тенге на средний ремонт 7 улиц и завершение ремонта подъезда к с. Тохтарово. Мендыкаринскому району предусмотрено 682,5 млн. тенге, из них 305,1 млн. тенге — на средний ремонт дороги «Боровское-Узынагаш» и 377,4 млн тенге на ремонт улиц в селе Боровское и Первомайское. 24,7 млн тенге пойдет району им. Беимбета Майлина на средний ремонт подъездов к с. Береговое и Увальное и ремонт дорог в селе Әйет»,- добавила Жанна Шаймарданова.

333 млн тенге предусмотрено на средний ремонт дороги «Уленды-Буревестник» Наурзумского района, 249 млн тенге на подъезд к с. Фрунзе Камыстинского района. Аркалыку достанутся 774 млн тенге на средний ремонт 11 улиц и дороги Аркалык — Ашутасты — Шили. Жангельдинскому району выделено 615 млн тенге на продолжение среднего ремонта дороги «Шубалан-Карасу-Кокалат» и ремонт улицы Абая в с. Торгай. В Амангельдинском районе будут отремонтированы подъезд к с. Аксай и две улицы в с. Амангельды на сумму 578 млн тенге.