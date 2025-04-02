В Казахстане вводят новые правила для борьбы с финансовыми аферами, передает LS.

Как сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финрынка (АРРФР), новая норма позволит блокировать в банковском приложении операции с денежными средствами, если в этот момент будет зафиксирован активный доступ к микрофону телефона.

«Эта норма направлена на защиту клиентов, осуществляющих действия в банковском приложении под управлением мошенников, осуществляемом в ходе звонка по телефону или мессенджеру», – пояснили в АРРФР.

В агентстве подчеркнули, что данное изменение вступит в силу в ближайшее время.

Напомним, что из-за растущих угроз финансовых мошенничеств АРРФР разработаны законодательные поправки для борьбы с этими случаями. Например, введение «периода охлаждения» в 24 часа при выдаче онлайн-займов, запрет для банков и МФО заключать кредитные договоры с казахстанцами, впервые получающими ссуду, без их личного присутствия в отделении кредитора.

Также регулятор изучает вопрос внедрения требования по заключению договора потребительского займа с отдельными категориями людей (до 21 года и старше 55 лет) только после получения их согласия на заключение подобного соглашения.

«Для защиты пострадавших граждан и повышения ответственности кредиторов поправками расширяются основания для внесудебного списания банками и МФО кредитов, выданных с нарушением требований, установленных законодательством», – добавили в агентстве.

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