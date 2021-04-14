Какие бонусы предлагает букмекерская компания 1xBet

Букмекер 1хБет предлагает лучшие условия для спортивных прогнозов на рынке услуг. Каждый пользователь может оценить, насколько лояльна букмекерская компания — 1xBet предлагает бонусы уже сразу после регистрации аккаунта. Такое приветственное поощрение до 100 долларов поступает на бонусный счет после создания аккаунта и первого пополнения счета. Сумма подарка равна номиналу депозита, но не превышает свой максимум.

Полученные средства можно отыграть, вывести на основной счет и использовать по своему усмотрению. Для отыгрыша подходит полная букмекерская линия 1xBet — вам нужно составлять экспрессы из 3 и более событий с коэффициентом от 1.4, а весь номинал нужно прокрутить в 5-кратном размере. Кроме подарка для новичков, действует масса акций, где получить поощрение может каждый пользователь. Среди них:

Счастливчик дня — ежедневно на сайте проходит лотерея, где можно получить до 500 бонусных баллов. Для этого нужно получить билет в разделе акции и подтвердить его ставкой до начала розыгрыша. Победители акции от букмекерской компании 1xBet публикуются в тот же день.

Экспресс дня — каждый день на главной странице сайта БК появляется перечень главных событий из лайва и линии. Если ставка на них окажется выигрышной, итоговый коэффициент будет увеличен на 10%.

Безголевой футбол — это одна из любимых акций у поклонников данного вида спорта. Из полной букмекерской линии 1xBet выбирает несколько встреч, которые участвуют в акции. Крупную сумму на счет вы получите после ставки, даже если команды сыграют вничью.

Компания регулярно обновляет перечень действующих бонусов, поэтому принимать участие в ее акциях не только выгодно, но и интересно.

Какую программу лояльности имеет букмекерская контора live 1xBet

Одним из самых популярных предложений на сайте БК является ее программа лояльности. Букмекерская контора live 1xBet предлагает участвовать в ней всем беттерам, независимо от того, на что они предпочитают ставить. Все, что потребуется — активные ставки, участие в конкурсе спортивных прогнозов, игра на тотализаторе и некоторые другие действия, специально выделенные БК. За это вам будут начислены бонусные баллы, которые можно накопить для обмена на ценные подарки. От букмекерской конторы live 1xBet вы получите денежные суммы, промокоды, доступ к уникальным возможностям и другие выгодные призы.

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