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Какие бывают застежки на сережках

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При выборе серег стоит учитывать их внешний вид, качество материала, наличие инкрустации. Чтобы удачно купить сережки, важно уделить внимание и застежке. Этот элемент украшения отвечает за эстетичность расположения изделия, его сохранность, отсутствие дискомфорта и болезненных ощущений.

Виды замков для сережек

Существует много видов замков для сережек. Ключевой параметр при их выборе – надежность. Самые практичные застежки:

  • Английский замок. Дужка одной стороны сережки вставляется в ухо и крепится к другой части изделия с помощью пружинного зажима.
  • Пусеты. Делятся на две категории (винтовые и штифтовые). Стержень продевается в прокол и крепится с помощью фиксатора, который работает как зажим или навинчивается на резьбу.
  • Итальянский замок. В прокол уха продевается штифт. На него надевается петля на пружине. В этом механизме можно отрегулировать силу фиксации сережки.
  • Булавка. Стержень с одной стороны украшения крепится в отверстие на противоположной части изделия. Местом закрепления обычно выступает небольшое колечко.
  • Каффы. Тяжелые серьги фиксируются в проколе с помощью замка-гвоздика и специального зажима на ушной раковине.

Сережки-клипсы обхватывают мочку с двух сторон благодаря простейшему механизму. Их можно носить без прокола ушей. Замок сережек-колец выглядит как продолжение украшения. Его надежность зависит от того, насколько плотно входят друг в друга элементы застежки.

Французский замок и петля создают целостный ансамбль с дизайном украшения. Дужка украшений продевается в прокол и в первом случае крепится с помощью колечка, а во втором не фиксируется вообще.

Застежки на сережках: на чем сделать акцент

Выбирая практичное украшение, важно рассмотреть разные варианты. Перед покупкой сережки нужно обязательно:

  • расстегнуть и застегнуть замок – задача должна выполняться без усилий;
  • примерить изделие – обратить внимание расстояние застежки до уха и длину штифта;
  • прислушаться к ощущениям – никакого дискомфорта, чрезмерного сдавливания или тяжести быть не должно.

Замок для сережки такой же важный элемент украшения, как и его декоративная часть. Хорошая застежка открывается без усилий, но не слишком легко, на ней отсутствуют шероховатости, а кончик штифта не заострен. Учитывайте эти моменты, чтобы украшение было удобным, а покупка принесла удовольствие.

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