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Какие цены будут в школьных столовых с 1 сентября, не знают даже в Министерстве просвещения, сообщает «Хабар 24».
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В ведомстве заявили, что работа в этом направлении в их компетенцию не входит, при этом добавив, что если выявят завышение цен, то факт нарушения направят соответствующим органам для принятия жёстких мер.
Но кто этим будет заниматься и какие меры могут принять, не уточняется. Сейчас буфетное питание организовывают частные предприниматели. Соответственно, каждый поставщик, который участвует в тендере, устанавливает свои цены.
Напомним, в мае Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых. Тогда создали рабочую группу. Ее представители инициировали изменения в законодательство. Поправки должны были регулировать цены на продукцию в столовых.
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