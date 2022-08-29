Какие цены будут в школьных столовых с 1 сентября, не знают даже в Министерстве просвещения, сообщает «Хабар 24».

В ведомстве заявили, что работа в этом направлении в их компетенцию не входит, при этом добавив, что если выявят завышение цен, то факт нарушения направят соответствующим органам для принятия жёстких мер.

Но кто этим будет заниматься и какие меры могут принять, не уточняется. Сейчас буфетное питание организовывают частные предприниматели. Соответственно, каждый поставщик, который участвует в тендере, устанавливает свои цены.

Напомним, в мае Асхат Аймагамбетов возмутился ценами в школьных столовых. Тогда создали рабочую группу. Ее представители инициировали изменения в законодательство. Поправки должны были регулировать цены на продукцию в столовых.

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