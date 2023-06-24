Какие цены на авиабилеты из Москвы в Казахстан на сайтах авиакомпаний и билетных агрегаторов после начала военного мятежа в России, в материале Tengrinews.kz.

Как показывает поиск авиабилетов, билетов из российской столицы в казахстанскую на 24 июня, субботу, осталось всего несколько. Стоимость билетов в одну сторону с пересадкой стартует от 441 тысячи тенге.

Стоит отметить, что на последующие даты, до конца июня, билеты из Москвы доступны. Цены на них начинаются от 169 тысяч тенге.

По маршруту Москва — Алматы стоимость авиабилетов похожая.

Дешевле можно найти из Москвы в другие города Казахстана. К примеру, билеты в Актау.

На сайтах агрегаторов стоимость билетов на ближайшие прямые рейсы из Москвы варьируются от 85 тысяч до 3 миллионов тенге (в зависимости от даты).

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