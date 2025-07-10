Какие тенге больше нельзя обменять в Казахстане? На этот вопрос ответили в Национальном банке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 12 июня 2021 года в Казахстане установлен бессрочный порядок обмена банкнот образца 2006 года. Эти вышедшие из обращения деньги можно обменять в территориальных филиалах Национального банка без каких-либо временных ограничений.

Как сообщили в Нацбанке в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, памятные и юбилейные банкноты являются законным платежным средством и бессрочно принимаются и обмениваются во всех отделениях банков второго уровня и Казпочты, а также в филиалах Нацбанка.

Банкноты серии «Сакский стиль» (последние выпущенные) вводят в обращение с декабря 2023 года.

В Национальном банке пояснили, что банкноты серии «Қазақ Елі», выпущенные с 2011 по 2017 год, будут постепенно изыматься из обращения в рамках установленного периода параллельного обращения. По его завершении обмен старых банкнот на новые будет осуществляться в течение трёх лет через банки второго уровня и отделения «Казпочты».

При этом филиалы Национального банка продолжат принимать банкноты старого образца бессрочно. Все остальные купюры, выпущенные до 2006 года, обмену не подлежат и официально считаются выведенными из обращения.

Таким образом, если у казахстанцев случайно сохранились тенге образца 90-х годов, на сегодня они не имеют никакой ценности и обмену не подлежат.

Какие купюры казахстанцы обменивают чаще всего

Как сообщили в Национальном банке, с начала 2024 года казахстанцы чаще всего обменивали банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года — было обменено 35 058 купюр на общую сумму свыше 17 миллионов тенге. Также активно сдавались банкноты номиналом 1000 тенге того же выпуска — 18 248 штук на сумму более 18 миллионов тенге.

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (24,8 процента от всех обращений), Жамбылской области (14,2 процента) и Шымкента (10,7 процента).

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