Какие депозиты допускаются к программе защиты тенговых вкладов, ответили в Нацбанке

В Национальном банке объяснили, какие депозиты допускаются к программе защиты тенговых вкладов, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что в Нацбанк поступает много запросов, какие депозиты подпадают под действие программы защиты тенговых вкладов, анонсированной правительством и Национальным банком. И относятся ли к депозитам до востребования, не включенным в программу, популярные у населения открываемые на определенный срок депозиты с правом пополнения и изъятия денег.

«В совместном заявлении правительства и Национального банка сказано, что программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты. Депозиты до востребования наряду с правом досрочного изъятия обладают рядом признаков, присущих только этому виду депозитов. Во-первых, ставка вознаграждения по ним ограничена на уровне 0,1 процента. Во-вторых, они бессрочные: отсутствует определенный срок договора. Эти депозиты не распространены в казахстанской банковской системе — их доля составляет порядка 0,1 процента от тенговых вкладов физических лиц», — сообщили в Нацбанке.

При этом наиболее популярные несрочные, срочные депозиты в тенге, доступные в каждом казахстанском банке второго уровня под процентную ставку и также предполагающие возможность досрочного снятия, допускаются к участию в программе.

Кроме того, в программу допускаются сберегательные депозиты в тенге, жилищные строительные сберегательные депозиты в АО «Отбасы банк», а также вклады в банках второго уровня, открытые в рамках государственной образовательной накопительной системы.

«Все эти депозиты должны быть открыты в одном или в нескольких банках второго уровня — участниках системы гарантирования вкладов и в АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. В ближайшие время будут приняты соответствующие акты правительства и Национального банка, регламентирующие начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета», — заключили в НБ.

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