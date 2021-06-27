Какие детские дворовые клубы работают в Костанае?

«Как организовать детский досуг летом», — этим вопросом задаются многие родители. В этом году помимо детских пришкольных площадок разрешена и работа дворовых клубов. Всего в области их 37, из них в Костанае — 21. Для удобства детей абсолютное большинство их размещены при школах.

Дворовый клуб «Романтик» расположенный в районе КЖБИ. Посещают его около двухсот ребят. Для детского досуга тут предусмотрены как спортивные секции, так и кружки по декаративно-прикладному искусству.

«Сегодня одной из самых важных задач, стоящих перед педагогическими коллективами учреждений системы дополнительного образования, — это создание условий для самореализации ребенка, его активного отдыха, организациия досуговой деятельности. Наверное, положительным моментом тут является деятельность нашего дворового клуба это наша география, мы расположены во всех направлениях наешго города»- отметчает и.о директора КГУ «Детский дворовый клуб» Данияр Дисюков

Всего же в Костанае есть двадцать один дворовый клуб. Находятся они в каждом районе города, а восемнадцать из них работают при школах. В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране работа дворовых клубов проходила в дистанционном формате, в этом году их деятельность разрешена, но с ограничениями. В группах не более 25 человек.

«Сейчас у нас такой момент мы переходим с дистанционного формата на офлайн. В первую очередь — это интересно детям. Это такая ответсвенность сейчас и для педагогов, все равно дети сейчас уже отвыкли от режима. Но у нас есть расписание, циклограмма, где проводим мы мероприятия и дети ходят на постоянной основе на кружки, педагоги их готовят, ну все весело и интересно»,- рассказал Данияр Дисюков

Посещают дворовые клубы Костаная более 5000 детей от 7 до 18 лет, но, как рассказал Данияр Дисюков, большая часть детей приходятся на возраст от 9 до 13 лет.

Работают дворовые клубы со вторника по субботу. А режим работы у них с полудня до восьми часов вечера.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.