Какие дни отдыха перенесут в 2022 году

Подготовлено постановление Правительства РК «О переносе дней отдыха в 2022 году», сообщает zakon.kz.

Перенести дни отдыха:с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года,

с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года, — говорится в документе.