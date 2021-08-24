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Какие дни отдыха перенесут в 2022 году

aif.by

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Подготовлено постановление Правительства РК «О переносе дней отдыха в 2022 году», сообщает zakon.kz.

Перенести дни отдыха:с субботы 5 марта 2022 года на понедельник 7 марта 2022 года,
с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года, — говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» до 7 сентября.

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