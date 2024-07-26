Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту

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В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 25 июля 2024 года напомнили казахстанцам, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.
В госкорпорации уточнили, что для оформления госуслуги на назначение пенсии по возрасту необходимо предоставить:
- удостоверение личности (вид на жительство или удостоверение кандаса),
- трудовую книжку,
- диплом.
Кроме этого, как отметили в «Правительстве для граждан», при наличии потребуются:
- военный билет,
- свидетельства о рождении детей
Также вам потребуется сдать:
- удостоверения личности всех детей,
- свидетельство о браке/разводе,
- фото.
Отметим, что документы вам нужно предоставить в подлинниках.
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