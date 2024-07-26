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Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту

Фотография для новости Какие документы нужно сдать казахстанцам, чтобы выйти на пенсию по возрасту

pixabay.com

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 25 июля 2024 года напомнили казахстанцам, какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации уточнили, что для оформления госуслуги на назначение пенсии по возрасту необходимо предоставить:

  • удостоверение личности (вид на жительство или удостоверение кандаса),
  • трудовую книжку,
  • диплом.

Кроме этого, как отметили в «Правительстве для граждан», при наличии потребуются:

  • военный билет,
  • свидетельства о рождении детей

Также вам потребуется сдать:

  • удостоверения личности всех детей,
  • свидетельство о браке/разводе,
  • фото.

Отметим, что документы вам нужно предоставить в подлинниках.

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