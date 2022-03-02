Какие дороги будут ремонтировать в Костанайской области в этом году?

В этом году на ремонт участков автодорог республиканского значения в Костанайской области выделено почти 23 млрд тенге.

В этом году планируется завершить капитальный ремонт 19 км автодороги Костанай-Карабутак, это от Рудного до моста через реку Аят. Этот проект, как отмечают в Казавтожоле, один из самых масштабных за последнее время в регионе, и один из самых проблемных. Дело в том, что долгое время на этом участке не могли приступить к работе из-за судебных разбирательств и поиска нового подрядчика. В итоге из 114 километров было сделано больше 70-ти.

«Там у нас была третья техническая категория, мы будем переводить ее в первую техническую категорию. Первая категория — это 4 полосы движения, плюс две развязки на Айет, Тарановку, выход на Варваринку, и другая развязка — это объездная города Рудного», — рассказал директор КФ АО «НК «Казавтожол» Андрей Горват.

Помимо этого также планируется построить мост через железную дорогу, и все это до конца года. На следующих год, отмечает Андерй Горват, здесь будет лишь завершено благоустройство, но сама дорога и развязки должны быть готовы в 2022 -ом. На это, кстати, выделено 19, 5 млрд тенге. Кроме того, больше 3 млрд тенге в этом году направят на средний и капитальный ремонт еще 141 км.

«Мы планируем начать ремонтные работы. Уже разыгрался подрядчик — это от Житикары до границы области в сторону Орска — 37 км, оформление карьера и дальше будет двигаться. Будет завершено капитальным ремонтом в 14 км. в районе Севастопольского 14 км полностью будет завершено этой дороги. Это Сарыколь», — говорит Горват.

Еще два участка дороги будут отремонтированы в сторону Карабалыка и 4- е по направлению к Нур-Султану. Заготовка строительных материалов, как отмечают в КазАвтоЖоле, уже началась.

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