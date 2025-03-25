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Какие дороги остаются закрытыми в Казахстане

— Сегодня, 09:11
Изображение для новости: Какие дороги остаются закрытыми в Казахстане

pixabay.com

Текущая информация о состоянии автодорог.

По состоянию на 8:00 часов 25 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область:

— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).

Костанайская область:

— на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4-7 (с

кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единиц спецтехники и 96 специалиста



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