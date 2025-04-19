Аким Рудного Виктор Ионенко сообщил, что ежегодно финансирование работ по ремонту дорог увеличивается. В 2023 году оно составляло 609 млн. тенге, в 2024 году – 2 млрд. 575 млн. тенге, в 2025 году предусмотрено 4 млрд. 785 млн. тенге. В 1,9 раза больше, чем в прошлом году.

«А если сравнивать с 2023 годом в 8 раз больше. В текущем году продолжатся работы по реконструкции, среднему и текущему ремонтам дорог. В 2024 году подрядчиком ТОО «Костанайжолдары» реконструирован участок улицы Горняков от улицы Топоркова до улицы Дзержинского протяженностью 0,8 км. В этом году он уже приступил для дальнейшей работы по ул.Горняков — от улицы Дзержинского до улицы Парковая. Средним ремонтом в прошлом году было охвачено 4 основных центральных улицы и 35 улиц частного сектора общей протяженностью 19,2 км . В этом году мы заложили 48 улиц протяженность 34,7 км. Практически в два раза больше, чем в прошлом году будет отремонтировано улиц. Кроме того, запланирован средний ремонт трех улиц в селе Перцевка на 68 млн тенге. Подрядчик определен, приступает к работе. И также по поселку Качар г в поселке Качар протяженностью 4,4 км. стоимость 420 млн тенге», — сказал глава города Виктор Ионенко.

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