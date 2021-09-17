Какие дороги проверили в Костанайской области и кого наказали за их состояние?

Сотрудниками дорожной и технической инспекции совместно с представителями филиала национального центра качества дорожных активов по Костанайской области проведено обследование автодорог. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Проверили дороги республиканского значения: М-36 «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы», А-21 «Мамлютка-Костанай», А-16 «Жезказган-Петропавловск», пролегающий по территории Костанайской области.

«В ходе обследования выявлены следующие недостатки: отсутствовала дорожная разметка, не проводилась работа по профилировке обочин, имелись участки со значительными разрушениями асфальтобетонного покрытия, не соответствовали требованиям стандарта дорожные знаки. По результатам обследования, директор подрядной организации КОФ ТОО «Казахавтодор», привлечен к административной ответственности по статье «Невыполнения требования по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения», — сообщили в пресс-службе

За 8 месяцев 2021 года за неудовлетворительное содержание дорог привлечено к административной ответственности 135 должностных лиц на сумму более 5 млн. тенге.

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