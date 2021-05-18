Какие дороги республиканского значения отремонтируют в Костанайской области в 2021 году?

На проведение дорожно-строительных работ на дорогах республиканского значения Костанайской области в начале года было выделено 13 миллиардов 300 миллионов тенге, однако после уточнения бюджета было выделено еще более 4 миллиардов дополнительных средств, передает alau.kz

Эта сумма позволит сделать средний ремонт на запланированных участках автодорог и завершить реконструкцию на начатых объектах. В их числе и автодорога «Карабутак — Костанай». Она разбита на 5 участков, на одном из них от Денисовки в сторону Перелесок работы близятся к завершению.

«Вот это все было сделано в прошлом году. Осталась только небольшая часть. Сейчас приступили к черному покрытию. Полностью сегодня завершили и приступили к черному покрытию. То есть этот объект в июле месяце будем полностью сдавать. Там обочины, съезды остались, то есть приведение в соответствие — знаки, разметка», — сообщил директор костанайского областного филиала АО НК «Казавтожол» Андрей Горват.

Еще один объект завершат в октябре этого года. Это второй участок дороги «Карабутак-Костанай». На сегодня там осталось порядка 10 километров, где положат верхний слой покрытия. Параллельно ведется реконструкция и пяти километров дороги от Рудного в сторону Костаная.

«Там работы ведет «Костанайжолдары». Сейчас они приступили к основанию. Отработали 600 метров основания. Я думаю, что в конце месяца мы начнем черное покрытие. Эти 5 километров мы также планируем выполнить в текущем году и сдать эти объекты», — отметил Горват.

Кроме того, продолжается реконструкция участка длинной в 24 километра от станции Тобол до поселка Набережный. На сегодня там планируется положить черное покрытие в два слоя, после чего в объеме работ останется лишь верхний слой. Сейчас разыгрывается конкурс и на определение подрядчика, который займется реконструкцией участка длинной 19 километров от Рудного до Аятского моста. В этом месте дорожное полотно станет четырехполосным, также как и на въезде в Рудный, в районе улицы Топоркова.

«Продолжается работа — это у нас Сарыколь в сторону Кокшетау. Вы знаете, у нас там был переливы много лет. В прошлом году мы построили мостовой переход в районе Севастопольского. Вот сейчас паводок показал, вода идет, а мы едем», — отметил Андрей Горват.

Кроме того, выделены средства из Национального фонда и на средний ремонт дорог вокруг Костаная. Работы будут вестись от улицы Абая, на развязке к Мехколонне, а также от кольца в городе Тобыл в сторону Мендыкаринской трассы. Займутся и участками автодороги в районе поселков Озерный и Пешковка. Трасса «Екатеринбург-Алматы» вскоре станет платной, поэтому дорожное полотно приводят в надлежащий вид.

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