Какие дороги станут платными в Казахстане с 2020 года

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, какие дороги станут платными с 2020 года, а также какие участки отремонтируют в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как проинформировали в ведомстве, к 2024 году планируется охватить платными автодорогами порядка 11 тысяч километров республиканской сети.
«Проект платности планируется ввести в два этапа. На первом этапе будут внедрены порядка 6 тысяч километров платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», «Нур-Султан — Костанай — граница РФ», «Щучинск — Петропавловск», «Нур-Султан — Павлодар», «Калбатау — Павлодар — граница РФ (на Омск)», «Таскескен — Бахты», «Капшагай — Талдыкорган», «Атырау — Уральск», «Атырау — Доссор — Бейнеу — Акжигит — граница Республики Узбекистан» и «Актау — Бейнеу», — рассказали Казинформу в министерстве.
С 2022 по 2023 годы предусмотрен второй этап внедрения на остальных 5 тысячах километров автодорог. В МИИР РК также ответили, сколько километров дорог будут отремонтированы в стране в последующие годы.
По данным ведомства, в рамках продолжения реализации государственной программы «Нурлы жол» в период с 2020 по 2026 годы планируется охватить реконструкцией 10 тысяч километров автомобильных дорог республиканского значения, на 1373 км из них будет открыто движение уже в 2020 году.
«Так, по направлению «Центр-Юг» планируется открыть движение на 311 км, на трассе «Петропавловск-Курган» будет сданы в эксплуатацию 37 км, по проекту «Центр-Восток» будет запущено движение транспорта на 13 км, на автодороге «Костанай — Денисовка» — на протяжении 65 км, а на трассе «Актобе-Кандыагаш-Макат» — на 160 км.
Также в 2020 году планируется открытие на 60 км по направлению «Атырау-Астрахань», по проекту «Осиновский перевал» будет введено 32 км, на автодороге «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» откроют движение на 384 км, на «Узынагаш-Отар» — на протяжении 96 км. Планируется ввод в эксплуатацию 60 км трассы «Ушарал-Достык» и 155 км автодороги «Калбатау-Майкапшагай», — пояснили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.