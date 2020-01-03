Какие дороги станут платными в Казахстане с 2020 года

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, какие дороги станут платными с 2020 года, а также какие участки отремонтируют в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в ведомстве, к 2024 году планируется охватить платными автодорогами порядка 11 тысяч километров республиканской сети.