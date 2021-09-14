Какие дороги в Казахстане станут платными с 1 ноября

Автомобильные участки, готовые к введению в эксплуатацию и взиманию платы, перечислили в нацкомпании «КазавтоЖол», передает ru.sputnik.kz.

На сегодняшний день готовы семь участков: Нур-Султан — Павлодар, Шымкент — граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай — Талдыкорган, Шымкент — Тараз, Тараз — Кайнар, Шымкент – Кызылорда. Эти участки оснащены всем необходимым оборудованием, проекты приказов об их использовании находятся на согласовании в госорганах.

«Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября 2021 года», — уточнили в компании.

В ведомстве сообщили и о ставках за проезд. Размеры оплаты не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан — Щучинск) и останутся на прежнем уровне.

В то же время ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (пока решение на согласовании у госорганов).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.