Какие дороги в Казахстане станут платными с 1 ноября

liter.kz
Автомобильные участки, готовые к введению в эксплуатацию и взиманию платы, перечислили в нацкомпании «КазавтоЖол», передает ru.sputnik.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На сегодняшний день готовы семь участков: Нур-Султан — Павлодар, Шымкент — граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай — Талдыкорган, Шымкент — Тараз, Тараз — Кайнар, Шымкент – Кызылорда. Эти участки оснащены всем необходимым оборудованием, проекты приказов об их использовании находятся на согласовании в госорганах.
«Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября 2021 года», — уточнили в компании.
В ведомстве сообщили и о ставках за проезд. Размеры оплаты не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан — Щучинск) и останутся на прежнем уровне.
В то же время ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (пока решение на согласовании у госорганов).
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области