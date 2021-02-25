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Какие дороги закрыты в Костанайской области?

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Дороги закрыты в 11 из 14 областей Казахстана. Причина — снег, гололед, метель, плохая видимость. Информацию по закрытию дорог предоставили в пресс — службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В Костанайской области:

  • Жезказган — Петропавловск , от границы Карагандинской области до  границы Акмолинской области;
  • Денисовка — Житикара — Мюктыколь — границы России от города Житикара до границы России;
  • Денисовка — Аршалы — Комаровка от села Денисовка до села Комаровка;
  • Житикара — Чайковский от поселка Жетикара до поселка Чайковский;
  • Обход села Мариновка
  • Екатеринбург — Алматы от поселка Карабалык до Костаная;
  • Денисовка — Житикара — Мюктыколь — границы России от поселка Денисовка — города Житикара;
  • Обход города Костанай 0 — 21 километры.
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107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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