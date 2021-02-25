Какие дороги закрыты в Костанайской области?

Дороги закрыты в 11 из 14 областей Казахстана. Причина — снег, гололед, метель, плохая видимость. Информацию по закрытию дорог предоставили в пресс — службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Tengrinews.kz.

В Костанайской области:

Жезказган — Петропавловск , от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области;

Денисовка — Житикара — Мюктыколь — границы России от города Житикара до границы России;

Денисовка — Аршалы — Комаровка от села Денисовка до села Комаровка;

Житикара — Чайковский от поселка Жетикара до поселка Чайковский;

Обход села Мариновка

Екатеринбург — Алматы от поселка Карабалык до Костаная;

Денисовка — Житикара — Мюктыколь — границы России от поселка Денисовка — города Житикара;

Обход города Костанай 0 — 21 километры.

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