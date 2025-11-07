Министерство здравоохранения заявило, что в обновлённом пакете медицинской помощи сохраняются все гарантии на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение для пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП), а также другими социально значимыми и хроническими заболеваниями, сообщает rus.baq.kz
Что изменится с 1 января 2026 года
Казахстан переходит на Единый пакет медицинских гарантий. Пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение и лекарства в прежнем объёме. По замыслу Минздрава, реформирование призвано сделать систему здравоохранения более справедливой, устойчивой и доступной.
Правовая основа
14 июля 2025 года принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг». Документ направлен на повышение эффективности системы ОСМС и расширение охвата населения медицинской помощью.
Новые финансовые механизмы для уязвимых
По поручению Главы государства впервые вводятся нормы, позволяющие регионам страховать социально уязвимые категории граждан (категории D и Е) . Это даст возможность дополнительно обеспечить доступ к медицинской помощи свыше 1 млн человек.
Кому гарантирована бесплатная помощь
Государство сохраняет свои гарантии в отношении всех льготных категорий, включая:
- детей, беременных женщин, студентов;
- пенсионеров;
- лиц с инвалидностью;
- безработных.
Всего это более 11 млн граждан, включая всех пациентов с ДЦП.
Что это означает для пациентов и семей
- Никакого уменьшения объёма помощи: лечение и лекарственное обеспечение по прежним маршрутам доступности сохраняются.
- Единые правила доступа по стране должны сократить разрыв между регионами.
- Дополнительное страхование уязвимых расширит охват тех, кто ранее сталкивался с барьерами.
Минздрав подчёркивает, что переход на Единый пакет будет сопровождаться организационными мерами для обеспечения непрерывности лечения и лекарственного обеспечения для всех нуждающихся.
