Какие гарантии медпомощи сохраняются? Минздрав о Едином пакете с 2026 года

— Сегодня, 09:34
врач

pixabay.com

Министерство здравоохранения заявило, что в обновлённом пакете медицинской помощи сохраняются все гарантии на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение для пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП), а также другими социально значимыми и хроническими заболеваниями, сообщает rus.baq.kz

Что изменится с 1 января 2026 года

Казахстан переходит на Единый пакет медицинских гарантий. Пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение и лекарства в прежнем объёме. По замыслу Минздрава, реформирование призвано сделать систему здравоохранения более справедливой, устойчивой и доступной.

Правовая основа

14 июля 2025 года принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг». Документ направлен на повышение эффективности системы ОСМС и расширение охвата населения медицинской помощью.

Новые финансовые механизмы для уязвимых

По поручению Главы государства впервые вводятся нормы, позволяющие регионам страховать социально уязвимые категории граждан (категории D и Е) . Это даст возможность дополнительно обеспечить доступ к медицинской помощи свыше 1 млн человек.

Кому гарантирована бесплатная помощь

Государство сохраняет свои гарантии в отношении всех льготных категорий, включая:

  • детей, беременных женщин, студентов;
  • пенсионеров;
  • лиц с инвалидностью;
  • безработных.

Всего это более 11 млн граждан, включая всех пациентов с ДЦП.

Что это означает для пациентов и семей

  • Никакого уменьшения объёма помощи: лечение и лекарственное обеспечение по прежним маршрутам доступности сохраняются.
  • Единые правила доступа по стране должны сократить разрыв между регионами.
  • Дополнительное страхование уязвимых расширит охват тех, кто ранее сталкивался с барьерами.

Минздрав подчёркивает, что переход на Единый пакет будет сопровождаться организационными мерами для обеспечения непрерывности лечения и лекарственного обеспечения для всех нуждающихся.



