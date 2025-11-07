Министерство здравоохранения заявило, что в обновлённом пакете медицинской помощи сохраняются все гарантии на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение для пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП), а также другими социально значимыми и хроническими заболеваниями, сообщает rus.baq.kz

Что изменится с 1 января 2026 года

Казахстан переходит на Единый пакет медицинских гарантий. Пациенты с хроническими заболеваниями продолжат получать лечение и лекарства в прежнем объёме. По замыслу Минздрава, реформирование призвано сделать систему здравоохранения более справедливой, устойчивой и доступной.

Правовая основа

14 июля 2025 года принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг». Документ направлен на повышение эффективности системы ОСМС и расширение охвата населения медицинской помощью.

Новые финансовые механизмы для уязвимых

По поручению Главы государства впервые вводятся нормы, позволяющие регионам страховать социально уязвимые категории граждан (категории D и Е) . Это даст возможность дополнительно обеспечить доступ к медицинской помощи свыше 1 млн человек.

Кому гарантирована бесплатная помощь

Государство сохраняет свои гарантии в отношении всех льготных категорий, включая:

детей, беременных женщин, студентов;

пенсионеров;

лиц с инвалидностью;

безработных.

Всего это более 11 млн граждан, включая всех пациентов с ДЦП.

Что это означает для пациентов и семей

Никакого уменьшения объёма помощи : лечение и лекарственное обеспечение по прежним маршрутам доступности сохраняются.

: лечение и лекарственное обеспечение по прежним маршрутам доступности сохраняются. Единые правила доступа по стране должны сократить разрыв между регионами.

по стране должны сократить разрыв между регионами. Дополнительное страхование уязвимых расширит охват тех, кто ранее сталкивался с барьерами.

Минздрав подчёркивает, что переход на Единый пакет будет сопровождаться организационными мерами для обеспечения непрерывности лечения и лекарственного обеспечения для всех нуждающихся.

