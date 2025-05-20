За год, с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года, население сократилось в половине городов республиканского и областного значения – в 20 из 41, делится данными БНС АСПиР РК.

Важно: в виду имеются текущие оценки статистического ведомства, которые формируются путем коррекции итогов последней переписи населения на число родившихся, умерших, прибывших и выбывших на ПМЖ, сообщает Первое кредитное бюро.

Итак, интенсивнее всего снижается население Конаева. Число проживающих здесь людей упало на 8,2%, до 65,9 тыс. человек. За ним следует Семей, -5,1%. Сейчас город населяют 314,1 тысяч человек. На третьем месте находится Байконыр, где показатель лишился 3,6% и достиг 32,4 тысяч человек. Что примечательно, последние пять лет тренд на снижение населения более-менее отчетливо прослеживается только в Семее и Байконыре.

Касательно Конаева речь скорее идет возвращении к значениям, которые отмечались до всплеска, который последовал за преобразованием города в административный центр Алматинской области в июне 2022 года. Отметим, что в остальных случаях негативная динамика выглядит сравнительно умеренной – менее 2%. Исключения представляют собой Приозерск, Курчатов и Аркалык, где темпы снижения колеблются от -2,3% до -2,7%. Людей в них, к слову, проживает довольно мало, суммарно 57,7 тыс. человек. А какой город стал лидером по относительному приросту населения? Астана? Недалеко от правды, но верный ответ – Косшы.

Население города, расположенного в 20 км от столицы, за год выросло на 8,3%, до 61,5 тыс. человек. Заметим, что село Косшы получило статус города не так давно, в июле 2021 года. Вторые по величине темпы прироста, собственно, фиксируются в Астане, +6,9% к 1 апреля 2024 года. Население столицы сейчас составляет 1,55 млн человек. Далее не с таким уж и большим отставанием идет Туркестан, +4,4%, до 240,3 тысяч человек. Дополним, что население крупнейшего мегаполиса, Алматы, прибавило 2,7%, достигнув 2,3 млн человек.

Точно такие же темпы, кстати, показывает еще один город республиканского значения, Шымкент. Сейчас тут живет 1,26 млн человек.

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