Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана

Вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов на пресс-конференции в правительстве 19 марта 2024 года рассказал, какие города могут исчезнуть с карты страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, сколько городов рискуют потерять свой статус.

«В Казахстане есть 13 городов, где проживает меньше 10 тыс. человек. Речь идет о городах Шар, Казалинск и других. Порядок такой же – маслихат с акиматом вместе с населением должны решить вопрос изменения статуса», – сказал в ответ Бауыржан Кудайбергенов.

Ранее министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров рассказал, сколько сел насчитывается в Казахстане, где проживает более 30 тыс. человек. По закону, как отметил глава Минфина, им должны придать статус города. Также он рассказал, что за 10 лет в стране не стало 582 села.

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