Какие города приближаются к «желтой» зоне по коронавирусу, сообщила главный госсанврач РК

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает Tengrinews.kz.

Начиная с середины июня санврачи отмечают в Казахстане рост заболеваемости коронавирусом.

«Постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день, вчера, было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза. Рост заболеваемости отмечается в основном в городах Алматы и Нур-Султане», — подчеркнула главный санврач.

В ходе эпидрасследования установлено, что 80 процентов заболевших — это лица, которые не имели вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев, уточнила Айжан Есмагамбетова.