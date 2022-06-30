Какие города приближаются к «желтой» зоне по коронавирусу, сообщила главный госсанврач РК

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Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает Tengrinews.kz.
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Начиная с середины июня санврачи отмечают в Казахстане рост заболеваемости коронавирусом.
«Постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день, вчера, было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза. Рост заболеваемости отмечается в основном в городах Алматы и Нур-Султане», — подчеркнула главный санврач.
В ходе эпидрасследования установлено, что 80 процентов заболевших — это лица, которые не имели вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев, уточнила Айжан Есмагамбетова.
«На сегодня первым компонентом у нас привито 56 процентов от всей численности населения. Ревакцинация тоже продолжается — почти 4,8 миллиона населения привито, это 68 процентов от всех, кто подлежит. Сегодня ситуация эпидемиологическая ухудшается. Пока о введении каких-то дополнительных или новых ограничений мы не говорим, потому что все регионы по-прежнему остаются в «зеленой» зоне. Но Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации», — заключила она.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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