Какие госуслуги переведут в онлайн-формат до конца года в Казахстане, рассказали в Минцифры

— Вчера, 12:32
О том, какие государственные услуги планируют перевести в цифровой формат до конца года в Казахстане, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун, передает informburo.kz

Как отметил Мун на брифинге в СЦК, в ближайшее время планируют цифровизировать три услуги:

  • регистрация транспорта (первичная
  • регистрация авто из автосалонов);
  • регистрация по месту жительства;
    изготовление идентификационного документа на земельный участок.

Кроме того, ещё четыре госуслуги переведут в онлайн до конца этого года:

  • регистрация недвижимости;
  • формирование ИИН иностранцам;
  • выдача разрешений трудовым иммигрантам;
  • выдача кадастровых паспортов.

По оценкам Минцифры, после запуска всех услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОНы снизится в два раза.



