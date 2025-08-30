О том, какие государственные услуги планируют перевести в цифровой формат до конца года в Казахстане, рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун, передает informburo.kz

Как отметил Мун на брифинге в СЦК, в ближайшее время планируют цифровизировать три услуги:

регистрация транспорта (первичная

регистрация авто из автосалонов);

регистрация по месту жительства;

изготовление идентификационного документа на земельный участок.

Кроме того, ещё четыре госуслуги переведут в онлайн до конца этого года:

регистрация недвижимости;

формирование ИИН иностранцам;

выдача разрешений трудовым иммигрантам;

выдача кадастровых паспортов.

По оценкам Минцифры, после запуска всех услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОНы снизится в два раза.

