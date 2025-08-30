Какой будет погода в последний день лета
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана 31...
Как отметил Мун на брифинге в СЦК, в ближайшее время планируют цифровизировать три услуги:
Кроме того, ещё четыре госуслуги переведут в онлайн до конца этого года:
По оценкам Минцифры, после запуска всех услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОНы снизится в два раза.
