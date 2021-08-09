Какие иностранные авто могут находиться в Казахстане после 30 сентября

Налоговики дали разъяснения по иностранным автомобилям в Казахстане, которые должны быть вывезены за пределы страны до 30 сентября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Комитета госдоходов, данное требование не касается машин, которые состоят на учете в странах Евразийского экономического союза. Поэтому владельцы автомобилей с российскими, кыргызскими, армянскими и белорусскими номерами могут и далее ездить на них в Казахстане.

«Все остальные иностранные авто, которые больше одного года находятся в Казахстане, должны покинуть не только территорию нашей страны, но и России, Кыргызстана, Армении и Беларуси. Потому что эти страны в рамках ЕАЭС утвердили Таможенный кодекс. Он гласит, что автомобили из других стран могут временно без уплаты таможенных пошлин находиться на территории ЕАЭС только один год. Далее машина должна быть вывезена за переделы союза, либо на нее должна быть уплачена таможенная пошлина. Однако из-за пандемии коронавируса во всем мире были введены ограничительные меры, и свободное перемещение через границы стало невозможным. Поэтому сроки годичного нахождения иностранных машин были продлены. Однако совет Евразийской экономической комиссии дал возможность гражданам без последствий и штрафов вывезти временно завезенные авто, у которых уже истекли сроки, до 30 сентября 2021 года», — пояснили налоговики.

Отмечается, что требование о вывозе иностранных авто распространяется на всю территорию стран ЕАЭС — Россию, Кыргызстан, Армению и Беларусь.

«На данный момент иностранные граждане могут пересечь границу, чтобы вернуться в свою страну проживания и вывезти туда автомобиль. Также они, если не могут самостоятельно осуществить вывоз, могут обратиться к помощи перевозчиков», — добавили в КГД.

После 30 сентября налоговики вместе с дорожными полицейскими начнут искать машины, которые просрочили даты временного ввоза. При выявлении нарушения данные транспортные средства отправят на штрафстоянку. Далее будут приняты необходимые меры в отношении «хозяина», который временно пользовался автомобилем в Казахстане.

«После истечения сроков временного ввоза «владелец» такого авто в Казахстане должен уплатить таможенные платежи. Они будут рассчитываться сотрудниками государственных доходов. Граждане могут по доверенности перемещаться по территории ЕАЭС на машинах с белорусским и российским учетом. На такие авто не распространяются сроки временного ввоза. А транспортные средства из Армении и Кыргызстана не относятся к иностранным», — напомнили в ведомстве.

Между тем в МВД также разъяснили требование по вывозу временно завезенных в Казахстан авто. По данным ведомства, срок до 30 сентября определен для иностранных граждан, которые ввезли автомобили из стран, не входящих в ЕАЭС.

«Данная норма касается только автомобилей, ввезенных иностранными гражданами, из стран, не входящих в ЕАЭС. Согласно таможенному законодательству иностранные граждане могут временно ввозить без уплаты таможенных пошлин в Казахстан и другие страны ЕАЭС автомобили, зарегистрированные в других странах, не входящих в ЕАЭС. То есть это машины, ввезенные не из России, Кыргызстана, Армении и Беларуси, а из третьих стран. В основном таким правом пользуются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Казахстане. С учетом того, что в 2020 году и в текущем году в связи с распространением коронавируса границы между странами были закрыты, иностранные граждане не могли вывезти временно ввезенные автомобили за территорию ЕАЭС. В этой связи сроки пребывания иностранного автотранспорта на территории ЕАЭС были продлены до 30 сентября 2021 года», — пояснил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Серик Тусупов.

По последним данным, в Казахстане находятся порядка трех тысяч иностранных автомобилей, ввезенных иностранцами из стран, не входящих в ЕАЭС, которые должны быть вывезены за пределы страны по истечении сроков их пребывания в Казахстане.

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