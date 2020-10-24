Какие инвестпроекты готовятся к открытию в Костанайской области

В Костанайской области предприниматели корректируют сроки ввода своих проектов в эксплуатацию. Причина — карантинные ограничения по коронавирусу, которые не позволили бизнесменам вовремя завезти оборудование и провести его монтаж. Однако сроки ввода заводов и новых цехов не переносятся на 2021 год. Какие именно инвестпроекты сейчас готовятся к открытию, сообщает alau.kz

Сегодня в Костанайской области, несмотря на сложности из-за карантинных ограничений, как отмечают чиновники, успешно реализуется ряд инвестиционных проектов. К примеру, в Костанае ведется строительство мясоперерабатывающего комплекса, мощностью 20 тыс. тонн мяса в год. Стоимость проекта — 5,1 млрд тенге. Данный проект реализуется в рамках программы «Экономика простых вещей» как и предприятие по производству овсяных хлопьев на базе ТОО «Мибеко». Запуск обоих планируется до конца года.

«В Аркалыке строится откормочная площадка, ранее был запущен проект «Тургай Ет» по строительству мясоперерабатывающего комплекса, теперь данная откормочная площадка направлена на пополнение сырьевой базы для данного комплекса, то есть можно сказать, что в городе Аркалык отстраивается продовольственный пояс. Еще один проект в городе Костанай реализуется, он направлен на развитие машиностроения на базе «АгромашХолдинг KZ» планируется уже в конце этого года запустить бизинкубатор, на базе которых будет увеличиваться локализация производства. То есть планируется производить сидения тракторов, пластиковые изделия»,- говорит руководитель отдела управления предпринимательства и индустриально- инновационного развития Костанайской области Айбек Темирбеков.

В Рудном готовится к открытию завод по переработке шин с получением в итоге печного топлива. Сумма инвестиций- больше 130 млн тенге. Они уже освоены. Один из необычных проектов реализуется в Костанайском районе, где идет строительство ветряной электростанции «Ыбырай». Здесь уже начали устанавливать ветряки, которых должно быть 16. В управлении предпринимательства подчеркнули, что из-за закрытых границ возникали сложности с доставкой оборудования.

«По некоторым проектам были сложности, в тот период, когда пандемия только набирала обороты. В частности, в качестве примера могу сказать по поводу строительства ветростанции. Сами понимаете генераторы завозятся из Китая, там были проблемы по Харгосу. На данный момент проблема решена, сейчас очереди тоже есть, но тем не менее продукция завозится»,- сказал Айбек Темирбеков.

По словам чиновников из управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, срывов в реализации проектов этого года нет. Предприниматели, несмотря на сложности, решают все быстро и самостоятельно. Проекты не закрываются, а лишь отодвигаются сроки ввода в работу. Зачастую из-за прихода и монтажа оборудования, сборку которого должны делать зарубежные специалисты.

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