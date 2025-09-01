С этого учебного года во всех классах с 1-го по 11-й вводится элементы по изучению основы искусственного интеллекта. Его цель не только познакомить школьников с современными технологиями, но и научить понимать их этическую сторону. Для этого запускается онлайн-курс «Day of AI», который станет доступным каждому ученику.
Для старшеклассников внедряется система ранней профессиональной ориентации, позволяющая получить первые практические навыки. В «Келешек мектептері» профориентация начнётся уже с 7-го класса. Для этого создаётся цифровая платформа «Маман», которая будет учитывать способности, интересы и потенциал каждого ребёнка.
Особое внимание уделяется воспитательной работе. Во всех школах внедряется программа «Адал азамат», разработанная по поручению Президента и основанная на национальных ценностях и философии Абая. Помимо этого, для школ и колледжей утверждены единый брендбук и дизайн-код визуальной среды, что поможет сформировать современное образовательное пространство.
Одним из приоритетов остаётся создание безопасной школьной атмосферы. В новом учебном году стартовала программа против буллинга «ДосболLIKE». Внедряется ваучерная система оплаты горячего питания через «Социальный кошелек». А до конца 2025 года планируется принятие единой программы «Дети Казахстана», направленной на защиту интересов ребёнка.
