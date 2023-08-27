Какие изменения в начислении пенсий произойдут в Казахстане?

Какие изменения в начислении пенсий произойдут уже в ближайшем времени, сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения РК.

Сейчас пенсионеров условно можно разделить на три категории. Старшее поколение — это те, кто вышел на пенсию до 1998 года. Пенсию они получают базовую и солидарную. Вторая категория — сегодняшнее поколение, то есть это те, кто имеет стаж и до и после 1998 года. Их пенсия состоит из трех частей — базовой, солидарной и накопительной. Третья категория — будущие пенсионеры. Это те, кто выйдут на пенсию после 2038 года. Получать они будут только базовую и накопительную пенсии. О том, какие в выплатах пенсионерам произойдут в ближайшее время, сегодня на брифинге рассказала вице-министр труда и соцзащиты страны.

«Для пенсионеров сегодняшних, которые вышли на пенсию до первого января 1998 года, первая и вторая категория, для них будет увеличен размер базовой пенсии. Если сегодня минимальный размер базовой пенсии состоит из 54% от прожиточного минимума, то в течение пяти лет планируется увеличить до 70% минимального прожиточного минимума, а максимального со 100 до 120%», — отметила вице-министр труда и соцзащиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.

Чтобы пенсия и пенсионеров из категории «будущий» была достойной, с первого января 2024 года работодателей обяжут платить обязательные пенсионые взносы за работников.

«Данный взнос будет формировать базу для условно-накопительной пенсионнйо системы. И таким образом, будущие пенсионеры смогут получать пенсию из трех источников — это базовая от государства, за счет работодателя — условно-накопительная и за счет собственных отчислений — накопительная пенсия из единого пенсионного накопительного фонда», — сказала Айгуль Сагиндыкова.

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