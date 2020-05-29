Какие изменения внесены в правила перечисления пенсионных взносов в ЕНПФ

Правительство Казахстана своим постановлением от 28 мая 2020 года внесло изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, передает zakon.kz.

В частности, говорится, что обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в ЕНПФ, исчисляются путем применения ставки, установленной статьей 25 Закона к объекту исчисления обязательных пенсионных взносов.

При этом максимальный совокупный годовой доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, не должен превышать 12 размеров пятидесятикратной минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Объектами исчисления обязательных пенсионных взносов являются:

— для юридических лиц — ежемесячный доход наемных работников, и физических лиц, с которыми заключены договора гражданско-правового характера, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, который не превышает пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

— для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников — ежемесячный доход наемного работника, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, который не превышает пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

— для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не выше 10 процентов пятидесятикратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

— для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей — получаемый доход.

При этом получаемым доходом для лиц, занимающихся частной практикой, а также индивидуальных предпринимателей для целей исчисления обязательных пенсионных взносов является сумма, определяемая ими самостоятельно в пределах размеров, установленных пунктом 4 статьи 25 Закона, но не более дохода, определяемого для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом.

В случае отсутствия дохода, лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

— для государственной корпорации — ежемесячные социальные выплаты на случай утраты трудоспособности или потери работы, в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, а также социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью, родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

— для Министерства иностранных дел РК в части персонала дипломатической службы, работающего в загранучреждениях республики — 100 процентный размер оклада по приравненным должностям к персоналу центрального аппарата МИД РК;

— для страховой организации — страховая выплата в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода);

— для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами — доход, полученный по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);

— для физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, составляют 30 процентов от 1-кратного размера месячного расчетного показателя — в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратного размера месячного расчетного показателя — в других населенных пунктах.

При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

В случае непогашения задолженности по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам списки физических лиц, в пользу которых взыскивается задолженность по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, представляются в орган государственных доходов, направивший уведомление:

— агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством Республики Казахстан, к категории высокого уровня риска, — в течение пяти рабочих дней со дня вручения ему уведомления;

— агентом, отнесенным в соответствии с системой управления рисками, предусмотренной налоговым законодательством РК, к категории среднего уровня риска, — в течение пятнадцати рабочих дней со дня вручения ему уведомления.

На основании списков, представленных агентом, орган государственных доходов взыскивает суммы задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам в принудительном порядке с банковских счетов агентов не позднее пяти рабочих дней со дня получения списков.

Взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам с банковских счетов агентов производится на основании инкассового распоряжения органа государственных доходов с приложением списков, представленных агентом.

В случае отсутствия или недостаточности денег на банковском счете для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, банк производит изъятие денег клиента в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РК.

В случае отсутствия денег на банковском счете агента в национальной валюте взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам производится с банковских счетов агента в иностранной валюте на основании инкассовых распоряжений, выставленных в национальной валюте органами государственных доходов.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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