Какие изменения вносятся в проект Кодекса о здоровье, рассказали в Минздраве РК

Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева разъяснила вносимые поправки в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает BaigeNews.kz.

«В целях исполнения поручения Главы государства, озвученного на заседании НСОД от 27 мая текущего года, были разработаны поправки, направленные на декриминализацию и пересмотр уголовного преследования за медицинские уголовные правонарушения. Отмечу, что в уголовном законодательстве сохранены статьи, где предусмотрена ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским и фармацевтическим работникам (статья 317 УК РК). Также сохранена статья 318 в части уголовной ответственности за нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов при нанесении тяжких последствий и при совершении их должностным лицом», — сказала Лязат Актаева во время онлайн-брифинга.

Кроме того, Актаева, остановилась более детально на некоторых моментах.

«Что предлагается в части правонарушений, которые не влекут опасности для общественности, тяжелых последствий. Как я отметила, статья 318 в части тяжелых последствий и совершения должностным лицом сохраняется в Уголовном кодексе. Часть первую предлагается перенести в КоАП. То есть статья «Нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации», если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

При этом предлагается, что дело об административном правонарушении будет рассматриваться специализированными, районными и приравненными к ним административными судами. Вместе с тем протоколы об административном правонарушении в части нарушения порядка применения новых методов и средств профилактики диагностики, лечения, медицинской реабилитации будут составлять должностные лица госоргана в сфере оказания медуслуг — это ведомство Министерства здравоохранения. А в части нарушения порядка проведения клинических исследований должностные лица госорганов в сфере обращения лекарственных средств и медизделий», — сказала Актаева.

Наряду с этим, как отметила спикер, в целях исключения неясности и различного толкования предлагается внести изменения в статью 320 УК РК.

«Если ранее звучало «неоказание помощи», теперь предлагается конкретно «неоказание медицинской помощи». В действующей редакции указано, что неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, в соответствии с Законом РК или по специальному правилу. (…..) То есть эти поправки предложены с целью исключения различных толкований», — добавила она.

Также предлагается изменение в статье 179 Уголовно-процессуального кодекса — начало досудебного расследования.

«Для начала досудебного расследования вместе с заявлением или сообщением о деянии необходимо, чтобы еще был акт проверки, которым подтверждено невыполнение, ненадлежащее выполнение профобязанностей мед/ фармработником, неоказание медпомощи больному лицом, обязанным его оказывать, а также нарушение порядка клинического исследования и применения новых методов средств профилактики, диагностики лечения медицинской реабилитации. То есть данные поправки позволят при правоприменительной практике учесть специфику отрасли здравоохранения. В целом любое медвмешательство, направленное на охрану жизни и здоровья, связано с риском», — сказала спикер.

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