Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2021 года

Президент

Изменился порядок подготовки проекта Послания президента РК к народу Казахстана и других актов президента.

В частности, теперь правила распространяются на поручения, содержащиеся в решениях Совета Безопасности и Ассамблеи народа Казахстана. Субъекты квазигоссектора (организации) будут соисполнителями поручений.

Специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству будет тоже обслуживаться в специально отведенных залах аэропортов Казахстана.

Госорганы

Правительство передаст ряд своих полномочий министерствам и местным исполнительным органам.

Соответствующим законом вносятся изменения и дополнения в 46 законодательных актов РК.

Земля

Мораторий на предоставление земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам и юридическим лицам продлен до 31 декабря 2026 года.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

Минздрав принял новые санитарно-эпидемиологические требования по предупреждению чумы и холеры, а также требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества.

Зерновой рынок

Участникам зернового рынка НДС вернут в упрощенном порядке . Пилотный проект реализуется с 01.12.2021 по 31.12.2022.

Как указано в документе, участниками зернового рынка являются физические и юридические лица, участвующие в производстве, хранении, транспортировке, переработке и реализации зерна.

Маркировка обуви

Утверждены правила маркировки обуви контрольными знаками. Так, производители должны маркировать свою обувь до передачи новому собственнику. Импортер — до ввоза на территорию РК или до помещения обувных товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления.

Промышленная безопасность

МЧС утвердил правила безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог , подъемников для инвалидов, наклонных рельсово-канатных подъемников (фуникулеров), эскалаторов , сосудов , работающих под давлением, с истекшим сроком службы, грузовых подвесных канатных дорог , подъемников (вышек) с истекшим сроком службы, башенных кранов с истекшим сроком службы, монтажных кранов с истекшим сроком службы.

Кроме того, утверждены правила постановки на учет и снятия с учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств и правила по обеспечению промышленной безопасности при строительстве подземных сооружений и метрополитенов.

Финансы

С 1 декабря в МФЦА будут действовать собственные Правила валютного регулирования и предоставления сведений о проводимых валютных операциях.

Правила распространяются на участников МФЦА, банки МФЦА, резидентов и нерезидентов РК, осуществляющих операции с участниками МФЦА или с использованием банковских счетов, открытых в банках МФЦА, БВУ РК в части проведения операций, регулируемых настоящими правилами.

Смотрите также данный документ на английском языке.

Налоговые органы

Новому Управлению государственных доходов по городу Косшы (Акмолинская область) присвоен код 0327.

Сельское хозяйство

Изменились условия выплаты субсидий и порядок подачи заявки на выплату субсидий перерабатывающим предприятиям на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки.

Так, для того чтобы получить субсидию, перерабатывающее предприятие, покупающее пшеницу у продавца, не использующего ИС ЭСФ, должно предоставить таможенную декларацию (если поставщик — не из стран ЕАЭС), либо заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа — если поставщик — из ЕАЭС.

Также изменились Правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники. Так, установлены условия субсидирования ставок вознаграждения по займам, выданным Банком развития Казахстана и АО «Аграрная кредитная корпорация».

Животные, икра осетровых

Утвержден новый Стандарт государственной услуги «Выдача марки икры осетровых видов рыб для торговли на внутреннем рынке РК». Теперь услугу оказывает Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Также изменен порядок получения разрешения на импорт на территорию РК, экспорт или реэкспорт с территории РК видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Правила выдачи разрешений на пользование животным миром дополнены порядком внесения соответствующей платы в бюджет.

Утвержден новый Стандарт госуслуги «Выдача разрешения на производство интродукции, реинтродукции и гибридизации животных». Для справки: интродукция — это перемещение животных за пределы их исторического ареала (территории обитания), а гибридизация — это скрещивание животных разных видов.

Согласование установки рыбозащитных устройств, водозаборных сооружений и выдача справки о происхождении вылова будут осуществляться согласно вновь утвержденным стандартам госуслуг.

Здравоохранение

Изменилась формула расчета затрат на оказание скорой медицинской помощи на одного прикрепленного к медицинской организации человека.

Также из Методики формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС исключен Алгоритм формирования тарифов за оказание медицинской помощи онкологическим больным.

Минздрав утвердил новый Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у Единого дистрибьютора.

Бюджетные организации

Минфин внес изменения в Перечень специфик экономической классификации расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной.

Напомним, согласно п. 4 ст. 97 Бюджетного кодекса, не допускается проведение платежей и переводов денег без зарегистрированной гражданско-правовой сделки по соответствующим спецификам.

Автомобильные перевозки пассажиров и багажа

С 6 декабря, если пассажир приобрел электронный проездной документ, то для того, чтобы воспользоваться поездкой, можно предъявить электронный проездной документ или бумажное или электронное удостоверение личности. При этом проездной билет в бумажной форме не выдается.

Грузовой транспорт

Изменилась процедура автоматического взвешивания автотранспортных средств в движении. Теперь при измерении осевых нагрузок грузовых автотранспортных средств предельно допустимая погрешность или класс точности составляет 10% от измеряемой массы осевой нагрузки.

При измерении осевых нагрузок и общей массы грузовых автотранспортных средств предельно допустимая погрешность или класс точности составляет 3% от измеряемой массы осевой нагрузки либо группы осей.

Государственный бюджет

На реализацию предложений жителей столицы и городов республиканского бюджета власти будут тратить не менее 5% годового бюджета, выделяемого на ЖКХ, на каждый район города. В городах областного значения эта сумма составит не менее 10% бюджета.

Медико-социальная экспертиза

Утверждены новые формы документов, формируемых при проведении медико-социальной экспертизы. В частности, журнал учета справок об инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, журналы регистрации:

выдачи справки об инвалидности,

выдачи справки о степени утраты общей трудоспособности,

выдачи заключений о нуждаемости пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе.

Налогообложение

Расширен перечень участников Пилотного проекта по горизонтальному мониторингу налогоплательщиков (добавлены налогоплательщики в сфере авиации), а также уточнены сроки его реализации.

Оборот табачных изделий

В Правила присвоения ПИН-кодов на табачные изделия внесено уточнение , согласно которому получить ПИН-код возможно также по цифровым (электронным) документам. Утверждены новые формы заявки на присвоение ПИН-кода, реестра ПИН-кодов и структуры фасетной системы кодирования.

Производство биотоплива

При внесении изменений или дополнений в паспорт производства биотоплива производитель до 30 календарных дней со дня их внесения должен предоставить в уполномоченный орган в письменном виде соответствующую информацию.

Образование

Аттестовывать педагогов и присваивать им квалификационные категории будут согласно новым правилам. Теперь аттестация включает в себя следующие этапы:

Для педагогов:

НКТ; эссе; квалификационная оценка; комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности;

Для заместителей руководителя организаций образования, заместителей руководителя и методистов методических кабинетов (центров):

квалификационная оценка; комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности; собеседование на заседании аттестационной комиссии с презентацией результатов деятельности (при несовпадении оценки самооценивания и оценки комиссии);

Для руководителей организаций образования и методических кабинетов (центров):

НКТ; квалификационная оценка; комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности; собеседование на заседании Комиссии с презентацией результатов деятельности (при несовпадении оценки самооценивания и оценки комиссии).

Нефть и газ

Утвержден новый стандарт аккредитации газосетевых организаций.

Также произошли изменения в Правилах выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах и в Правилах создания, размещения и эксплуатации морских объектов, используемых при проведении разведки и (или) добычи углеводородов на море и внутренних водоемах.

Помимо этого изменился порядок выдачи лицензии на проектирование (технологическое) или эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов.

Экспорт

С 7 декабря вводится шестимесячный запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов из РК.

Оборона, утилизация боеприпасов

МИИР утвердил новые квалификационные требования:

для осуществления деятельности по разработке, производству, ремонту, приобретению и реализации боеприпасов, вооружения и военной техники; для осуществления деятельности по ликвидации (уничтожению, утилизации, захоронению) и переработке высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники.

Космическая деятельность

С 2023 года начнутся летные испытания космического ракетного комплекса «Байтерек». Соответствующий Протокол ратифицирован РК.