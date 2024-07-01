Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2024 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Социальная защита населения

Оформить пособия на рождение, по уходу за ребенком и многодетной семье можно через банковские приложения.

Министерство труда регламентировало Порядок оказания соответствующих услуг через объекты информатизации банков второго уровня.

При возникновении права на назначение указанных пособий заявитель инициирует формирование заявления посредством объекта информатизации БВУ в автоматизированном режиме.

Объект информатизации БВУ получает сведения о заявителе через шлюз «электронного правительства» из соответствующих ИС государственных органов или организаций посредством запроса.

После получения сведений объект информатизации БВУ осуществляет запросы в АИС «Е-макет» на получение сведений об отсутствии фактов назначения, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на ее назначение.

Далее формируется электронное заявление, с которым заявитель ознакамливается и подписывает своей ЭЦП.

В АИС «Е-макет» автоматически формирует электронный макет дела с электронным проектом решения и направляет его в уполномоченный орган по назначению пособия.

Как госорганы будут оказывать помощь казахстанцам в трудной жизненной ситуации

Министерство труда утвердило Правила координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов.

Правила направлены на межведомственную координацию государственных органов в сфере образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел с момента выявления лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказанию всесторонней поддержки в пределах компетенции.

Межведомственное взаимодействие при оказании комплексных услуг направлено на решение следующих задач:

обеспечение доступа к достоверной, своевременной информации о наличии гарантированных прав, мерах государственной поддержки и способах их получения;

обеспечение оптимизации и стандартизации документооборота для последующего эффективного мониторинга выхода лиц (семей) из ТЖС;

обеспечение качества и согласованности оказания услуг;

обеспечение ведения отчетности выполнения индивидуального плана работы (ИПР) на всех уровнях и всеми участвующими государственными органами и организациями в пределах компетенции;

использование технологий социальной работы, предусмотренные профессиональными стандартами «Социальная работа и другие профессии социальной сферы» и способствующие формированию устойчивости получателя услуг;

активное вовлечение лиц (семей), оказавшихся в ТЖС, в мероприятия, предусмотренные в ИПР, для выхода из ТЖС.

Газоснабжение

С 1 июля в законе «О газе и газоснабжении» добавилось новое понятие «производственный объект производителя сжиженного нефтяного газа»– комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, эстакады автомобильного, а также железнодорожного (при наличии) налива сжиженного нефтяного газа, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема углеводородного сырья, производства, хранения, слива, налива, прокачки, транспортировки, отгрузки и реализации сжиженного нефтяного газа, соответствующего требованиям законодательства РК в области технического регулирования.

Производственные объекты производителей сжиженного нефтяного газа должны быть оснащены эстакадами автомобильного налива сжиженного нефтяного газа.

Реализация сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК осуществляется в рамках плана поставки. План поставки формируется посредством информационной системы уполномоченного органа.

Правила ведения реестра владельцев газонаполнительных и автогазозаправочных станций изменили в Казахстане

Ведение реестра осуществляется территориальными подразделениями уполномоченного органа в области промышленной безопасности по обновленной форме, в которой содержатся пояснения по ее заполнению.

Для формирования реестра владелец подает заявление в виде электронного документа или документа на бумажном носителе в территориальное подразделение по местонахождению объекта с приложением копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения.

К заявлению прилагаются:

паспорт сосуда, работающего под давлением, использующих их для хранения сжиженного нефтяного газа, содержащий полную информацию о техническом характеристики и постановке на учет опасного технического устройства;

письмо-согласование проектной документации или документ содержащий сведения о согласовании проектной документации объекта либо акт приемки объекта в эксплуатацию.

После рассмотрения заявления территориальное подразделение в течение 3 рабочих дней представляют в уполномоченный орган в области промышленной безопасности сведения.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности опубликовывает реестр в течение 3 рабочих дней на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Возобновляемые источники энергии

С 1 июля частично вводятся в действие поправки в некоторые законодательные акты по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.

Для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии» — технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Владельцы маломасштабных ВИЭ, как и сейчас, смогут использовать электроэнергию и/или тепловую энергию, выработанную такими объектами, на свои нужды, продавать излишки электроэнергии энергоснабжающей организации.

Физическое лицо, являющееся нетто-потребителем электрической энергии, вправе не регистрироваться в качестве ИП в связи с осуществлением деятельности по выработке электрической энергии и (или) тепловой энергии или продаже электрической энергии, произведенной маломасштабным объектом по использованию возобновляемых источников энергии.

Банки и МФО

С 1 июля банкам и банковским организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запретили выдавать банковские займы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, гражданам, имеющим просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней.

Данный запрет не распространяется на случаи выдачи банковского займа в целях погашения банковского займа или микрокредита физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, на улучшающих условиях, предусматривающих изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения или размера периодических платежей или изменение в сторону уменьшения или полную отмену неустойки (штрафа, пени).

В случаях перехода жилища в собственность банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или передачи жилища по акту и отсутствия у залогодателя — физического лица, относящегося к социально уязвимым слоям населения, в собственности иного жилища он вправе в течение 30 календарных дней обратиться в банк, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, с заявлением о передаче ему в аренду такого жилища, в том числе с условием его выкупа.

При принудительном прекращении права собственности на единственное жилище граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также семей, имеющих и воспитывающих несовершеннолетних детей, или в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй группы с постоянной или временной регистрацией по месту жительства, выселение в отопительный сезон запрещается.

Для МФО устанавливается запрет:

заключать договоры, предусматривающие сотрудничество с ЧСИ для взыскания с заемщика суммы долга по договору о предоставлении микрокредита, а также заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с ЧСИ, являющимся аффилированным лицом микрофинансовой организации;

обращаться за совершением нотариальных действий к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом микрофинансовой организации;

увеличивать срок действия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом, без его согласия и на условиях, не обеспечивающих сохранение либо улучшение условий договора о предоставлении микрокредита.

Коллекторскому агентству запрещается:

заключать соглашение (договор) об условиях исполнения исполнительного документа с ЧСИ, являющимся аффилированным лицом коллекторского агентства.

обращаться за совершением нотариальных действий к нотариусу, являющемуся аффилированным лицом коллекторского агентства.

Подозрительные денежные переводы начнут блокировать с 22 июля.

Вводятся в действие поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации.

В частности, введен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.

Операторы связи при угрозе или возникновении ЧС социального характера, природного и техногенного характера, а также при введении ЧП обязаны предоставлять по запросу оперативных штабов мобильные станции связи в их распоряжение.

Виртуальные операторы сотовой связи вправе предоставлять услуги связи в случае получения разрешения в порядке, установленном ЗРК «О разрешениях и уведомлениях».

В перечень документов с индивидуальным идентификационным номером добавлено медицинское свидетельство о рождении ребенка.

Государственный контроль за архитектурной, строительной деятельностью будут осуществлять посредством автоматизированной информационной системы.

В автоматизированный реестр вносятся сведения и данные о физических, юридических лицах, осуществляющих деятельность в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В случае выявления нарушений автоматизированный реестр формирует и направляет субъектам уведомление об устранении нарушений.

Иностранцы, миграция населения

С 17 июля вводится новое основание отказа иностранцам в гражданстве.

Ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если ходатайствующее лицо не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Также к функциям органов внутренних дел добавили осуществление в пределах компетенции государственного контроля в области миграции населения.

Субъектами государственного контроля являются физические и юридические лица, принимающие иностранцев и лиц без гражданства или использующие иностранную рабочую силу.

Государственный контроль проводится в форме внеплановых проверок.

Основания внеплановой проверки:

обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о незаконном пребывании иностранцев, лиц без гражданства, а

также о гражданах РК, нарушающих законодательство РК в области миграции населения;

требования прокурора;

обращения государственных органов по конкретным фактам и обстоятельствам, свидетельствующим о незаконном пребывании иностранцев, лиц без гражданства, а также о гражданах РК, нарушающих законодательство РК в области миграции населения;

поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным УПК.

Представители субъектов контроля при проведении проверки обязаны:

обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица территориальных органов полиции на территорию и в помещения субъекта контроля;

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РК, и в соответствии с предметом проверки представлять должностному лицу территориальных органов

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РК, и в соответствии с предметом проверки представлять должностному лицу территориальных органов полиции документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки;

сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проверки в день окончания проверки;

не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы (сведения) субъектов контроля в период проведения проверки;

обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.

Министерство труда обновило форму ходатайства о присвоении статуса беженца.

Образование

Отслужившие в армии казахстанцы и кандасы получат приоритет при распределении мест в студенческих общежитиях.

Соответствующие дополнения внесены в Правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Во вторую очередь при распределении мест теперь входят:

лица с инвалидностью третьей группы, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью, лица, получающие государственное социальное пособие по случаю потери кормильца, лица, получающие государственную адресную социальную помощь, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, кандасы, а также граждане РК, выслужившие установленный срок срочной воинской службы на время первого года обучения в государственных ОВПО или ОВПО, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или ОВПО, в которых размещен государственный образовательный заказ.

Защита прав ребенка

Утверждены Правила работы регионального детского омбудсмена

Основными принципами деятельности- законность, независимость, доступность для детей, приоритетность защиты прав и законных интересов ребенка, объективность, гласность.

Региональный детский омбудсмен с момента получения информации о нарушениях прав детей:

незамедлительно доводит информацию о нарушениях прав ребенка до сведения Уполномоченного по правам ребенка в РК, Комитета по охране прав детей и акима соответствующей административно-территориальной единицы посредством оперативной связи (мобильной или электронной);

по каждому факту сообщения проводит профилактические беседы с родителями или иными законными представителями, а также лицами, на которых поступил сигнал о нарушениях ими прав ребенка, разъясняет их ответственность;

по каждому факту сообщения о нарушениях прав ребенка со стороны родителей или иных законных представителей, проживающих совместно с ребенком, незамедлительно сообщает в органы опеки и попечительства соответствующей административно-территориальной единицы и правоохранительные органы.

Региональный детский омбудсмен после подтверждения фактов нарушения прав несовершеннолетних в органах внутренних дел:

незамедлительно сообщает о принимаемых госорганами мерах в СМИ, соцсетях, принимает непосредственное участие в оказании помощи ребенку;

при угрозе жизни и здоровью ребенка, его психологическому и эмоциональному состоянию принимает меры по обеспечению личной безопасности ребенка, его родителей или законных представителей;

при угрозе жизни и здоровью ребенка, его психологическому и эмоциональному состоянию принимает меры по обеспечению личной безопасности ребенка, его родителей или законных представителей; совместно с организацией образования организовывает психологическую поддержку, которая включает комплексную оценку ситуации, правовую консультацию о правах и обязанностях ребенка, разработку индивидуального плана работы по социальной реабилитации;

проводит рабочие встречи, осуществляет оперативный обмен информацией, разрабатывает совместные планы, создает рабочие группы из представителей госорганов соответствующей административно-территориальной единицы;

принимает участие в проверках, проводимых организациями и должностными лицами по вопросам, затрагивающим права ребенка;

направляет соответствующему государственному органу и/или должностному лицу рекомендации, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка;

организовывает принятие срочных мер по созданию безопасных условий для ребенка до принятия решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав путем его размещения в медицинские организации либо организации, осуществляющие функции по защите прав детей (Центры адаптации несовершеннолетних, Центры поддержки детей, кризисные центры), где обеспечиваются первичные потребности ребенка, также обеспечивается раздельное доставление в ОВД потерпевшего ребенка и подозреваемого.

Несовершеннолетних нарушителей и подвергшихся насилию детей будут ставить на медико-социальный учет

Ведение медико-социального учета осуществляется в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики, а также координации по оказанию психологической, социальной и иной помощи, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию, жестокому обращению и буллингу, либо несовершеннолетних, в присутствии которых совершены правонарушения против личности, а равно координации в реализации программы помощи несовершеннолетним, в отношении которых совершено насилие.

Основанием для постановки на медико-социальный учет является уведомление о постановке на профилактический учет несовершеннолетних органами внутренних дел, а также их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение.

Правила назначения выплат за аренду жилья в частном жилищном секторе обновили в Казахстане

Назначение и осуществление выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде оказывается через филиалы «Отбасы банк».

Выплаты назначают гражданам, состоящим на учете в Единой республиканской электронной базе очередников:

лица с инвалидностью первой и второй групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

многодетные награжденные матери, многодетные семьи.

Основные требования, предъявляемые к услугополучателю:

гражданство РК;

состоять на учете в Единой республиканской электронной базе очередников в качестве нуждающегося в жилье;

наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 1 величины прожиточного минимума (43 407 тенге в 2024 году);

при исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК за расчетный период:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

доходы от предпринимательской деятельности.

Допустимая для осуществления выплат общая площадь арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

от 1 до 3 членов семьи — не более 40 м кв;

от 4 до 5 членов семьи — не более 60 м кв;

6 и более членов семьи — не более 80 м кв.

Не допускается аренда жилища у близких родственников и супругов, в том числе бывших супругов, а также близких родственников супругов.

Акиматы будут автоматически проверять списки нуждающихся в жилье граждан

В Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище внесены дополнения, в соответствии с которыми местные исполнительные органы района, города областного значения, городов республиканского значения, столицы ежегодно проводят инвентаризацию списков очередности граждан РК, состоящих на учете нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, в автоматизированном режиме посредством информационной системы, интегрированной с информационными системами государственных органов с целью актуализации списков очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище.

В случае отсутствия сведений в информационной системе либо изменений сведений о заявителе и членах его семьи, заявитель оповещается местными исполнительными органами посредствам sms-оповещения на мобильный телефон о необходимости обновить соответствующие документы через портал.

Мониторить места в студенческих общежитиях колледжей будут в Казахстане

Мониторинг фактически занятых студентами колледжей и училищ мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

информационной системы «Национальная образовательная база данных» в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов;

государственной базы данных «Физические лица» в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, в т.ч. об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

государственной базы данных «Физические лица» в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, в т.ч. об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства; информационной системы «StudDom», принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

В случае отсутствия таких сведений в ИС «StudDom», оператор выборочно обзванивает проживающих в общежитии студентов.

СМИ, Интернет

Ограничивать доступ к сайтам и иностранным онлайн-платформам будут в Казахстане

Утверждены Правила об ограничении доступа к интернет-ресурсам, иностранным онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями по предписанию уполномоченного органа в области средств массовой информации.

Мониторинг материалов с нарушениями законодательства, размещаемых пользователями сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляется на основании обращения пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями при условии неоднократности нарушения.

По выявленным нарушениям уполномоченный орган направляет в адрес администрации иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями уведомительное письмо об удалении информации.

При неисполнении иностранной онлайн-платформой пункта 3 статьи 66 Закона, в течение восьми месяцев после отправки уведомления, уполномоченный орган направляет в государственную техническую службу запрос о предоставлении статистических данных по параметрам пропускной способности трафика иностранной онлайн-платформы в разрезе региональных объектов системы централизованного управления сетями телекоммуникаций РК в разный период времени суток.

Государственная техническая служба после получения запроса от уполномоченного органа проводит сбор и анализ статистических данных по параметрам пропускной способности трафика иностранной онлайн-платформы и направляет результаты анализа в уполномоченный орган.

Далее при не устранении нарушения:

в течение 8 месяцев – блокируют 10% трафика;

в течение 1 года – 50%;

в течение 1,5 года – 90%.

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