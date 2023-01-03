Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию о важных изменениях в казахстанском законодательстве, которые начнут действовать с января 2023 года, сообщает zakon.kz.

Предпринимательская деятельность

Мораторий на проверки бизнеса продлили до 1 января 2024 года.

Также в перечень исключений, на которые мораторий не распространяется, добавлены внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Сферы регулирования предпринимательской деятельности, в которых регуляторные акты подлежат включению в реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, определены по разделам согласно Общему классификатору видов экономической деятельности.

Сокращен перечень видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога. Теперь данный налоговый режим доступен только предпринимателям, работающим в сфере общественного питания.

Генпрокуратура утвердила формы полугодовых списков проведения профилактического контроля с посещением субъектов предпринимательства, а также правила внесения изменений в полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением.

Так, изменения в полугодовые списки, размещенные на интернет-ресурсе, вносятся в следующих случаях:

перерегистрации либо изменения формы собственности юридического лица, в том числе их филиалов и представительств, а также реорганизации, не повлекшие изменения БИН;

установления фактов нарушений законности при формировании полугодовых списков, применении системы оценки рисков либо определении степени риска в отношении субъекта (объекта) контроля и надзора по актам прокурорского надзора и по судебным актам, вступившим в законную силу;

установления органом контроля и надзора обстоятельств, освобождающих субъект (объект) контроля и надзора от профилактического контроля по полугодовым спискам (наличие аудиторского заключения, мораторий либо иное временное приостановление профилактического контроля или деятельности проверяемого субъекта, банкротство либо иное прекращение деятельности субъекта, смерть, признание субъекта контроля и надзора, являющегося физическим лицом, недееспособным на оснований судебных актов, вступивших в законную силу).

Социальная защита населения

Вводится в действие закон, который предусматривает:

увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;

последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%;

размера максимальной базовой пенсии – до 120%;

установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;

увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.

Помимо этого внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет.

Сроки введения обязательных пенсионных взносов работодателя отложены с 2023 года на 2024 год.

Размеры соцвыплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца увеличат на 8,5% от получаемых с 1 января 2023 года.

Литература, искусство

По указу президента молодым казахстанским писателям и поэтам начнут присуждать специальную Президентскую литературную премию.

Согласно утвержденным правилам, премия присуждается по следующим номинациям:

«Проза»;

«Поэзия»;

«Драматургия»;

«Детская литература».

На соискание Президентской премии претендуют молодые писатели и поэты, являющиеся гражданами РК, в возрасте от 18 до 29 лет, имеющие произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской литературы.

Защита детей от буллинга

Утверждены Правила профилактики травли (буллинга) ребенка.

Документом установлен порядок действий организации образования и местного исполнительного органа в области образования при поступлении информации о травле ребенка.

В частности, организация образования:

осуществляет психологическую поддержку участников травли ребенка через разработку индивидуального плана работы, который включает меры по социальной реабилитации ребенка, подвергшегося травле (буллингу), и социальной адаптации инициатора/зачинщика травли;

осуществляет постановку на внутришкольный учет ребенка, инициатора/зачинщика буллинга и мониторинг его исправления;

при отсутствии положительных изменений в поведении ребенка в течение 6 месяцев со дня постановки на внутришкольный учет направляет материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) для рассмотрения и вынесения рекомендаций.

Сельское хозяйство

С 1 января до 1 марта установлены квоты на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС:

бычков в количестве 60 000 голов;

баранчиков в количестве 120 000 голов.

Образование

С 30 января Министерство просвещения вводит новые Квалификационные требования к образовательной деятельности организаций, предоставляющих начальное, основное среднее, общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, духовное образование, и перечень документов, подтверждающих соответствие им. Учитывается соответствие рабочих планов типовым учебным планам, наличие педагогов соответствующего профиля, библиотечного фонда, медицинского пункта, столовой, оснащенность компьютерной техникой, создание условий для лиц с особыми образовательными потребностями.

Также Министерство просвещения приняло Критерии оценки организаций образования.

К примеру, критериями оценивания в школах будут служить:

критерии к периоду оценивания (ежегодная оценка и оценка, предшествующая государственной аттестации);

критерии оценивания результатов обучения (определяются на основе комплексного тестирования учеников 4 и 9 классов);

уровень удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами (на основе опроса педагогов и родителей).

Утвержден новый профессиональный стандарт «Педагог».

Профстандарт определяет требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда педагогов всех уровней образования, за исключением высшего и послевузовского образования.

Стандарт:

описывает содержание педагогической деятельности, требования к уровню его подготовки;

является основой для разработки образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, переподготовки специалистов из других сфер деятельности;

является основой для разработки образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, переподготовки специалистов из других сфер деятельности; описывает компетенции профессионального восхождения от подготовки и вхождения в профессию до педагогического мастерства;

формирует основание для соотнесения трудовой деятельности конкретного педагога и профессионально признанного эталона практики;

предоставляет педагогу возможности для профессионального развития собственной карьеры;

является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития педагога;

является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития педагога; предоставляет педагогу возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;

является навигатором профессионального развития педагогов.

Изменены правила присуждения образовательных грантов, а также оказания социальной поддержки обучающимся в организациях высшего или послевузовского образования.

Поправки касаются стандарта оказания соответствующей госуслуги в части перечня предоставляемых документов и порядка отказа в оказании госуслуги.

Произошли изменения в правилах приема в Академию правосудия при Верховном суде РК.

В частности, изменения произошли в перечне документов, которые следует представить поступающим в магистратуру учебного заведения.

Утилизационный платеж

Утвержден перечень товаров, по которым уплачивается утилизационный платеж.

Министерство экологии утвердило Перечень отдельных видов продукции, по которым обеспечивают сбор, транспортировку, подготовку к повторному использованию, сортировку, обработку, переработку, обезвреживание или утилизацию отходов, образующихся после утраты потребительских свойств такой продукции.

В перечень вошли 20 разделов продукции (товаров), производимой или ввозимой на территорию РК физическими или юридическими лицами.

Также Министерство экологии утвердило Требования к применяемой производителем или импортером собственной системе сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов.

При применении собственной системы сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания или утилизации отходов производитель (импортер) обеспечивает:

сбор отходов посредством внедрения раздельного сбора данных отходов у образователей отходов.

Пункты приема отходов имеют складские помещения, средства обезвреживания;

транспортировку отходов для дальнейшей их переработки, обезвреживания, повторного использования или утилизации, образовавшихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров).

Налоги

С 1 января 2023 года начинается второй этап всеобщего декларирования.

Декларации о доходах и имуществе должны сдавать работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

К работникам госучреждений относятся работники государственных и казенных предприятий (работники школ, детсадов, больниц, поликлиник, врачи, педагоги и т.д., то есть все работники, получающие зарплату из бюджета).

К субъектам квазигосударственного сектора относятся госпредприятия, ТОО, АО, в т. ч. национальные холдинги, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также их дочерние, зависимые и иные юридические лица).

Сроки представления декларации предусмотрены в 2 этапа:

на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2023 года;

на электронном носителе – не позднее 15 сентября 2023 года.

Минфин утвердил Перечень налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков. В него попали более 350 компаний.

Рынок ценных бумаг

Правительство определило критерии осуществления торгов ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории РК, при соответствии которым дивиденды по данным ценным бумагам не подлежат налогообложению:

объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 миллионов тенге в календарный месяц;

количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в календарный месяц.

Граждане, иностранцы

Внесены изменения в некоторые приказы МИД РК по вопросам граждан, находящихся за границей

В новой редакции изложены:

Правила учета лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, иностранцев, желающих усыновить детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами Республики Казахстан;

Правила оказания государственной услуги «Прием документов и препровождение их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей;

Правила оказания государственной услуги «Оформление свидетельства на возвращение».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.