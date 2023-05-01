Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2023 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с мая 2023 года, сообщает zakon.kz.

Административная реформа

Внесены изменения в конституционные законы по вопросам административной реформы в РК.

В результате правительство лишено ряда функций: исключается осуществление структурной и инвестиционной политики, а также формирование госполитики в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта. Также правительство не будет обеспечивать исполнение законов республики, контролировать их исполнение министерствами и местными исполнительными органами.

Государственную политику по инвестициям, развитию культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта формируют министерства в пределах своей компетенции.

Также исключена компетенция правительства по:

организации работы по изготовлению эталонов Государственного флага и Государственного герба РК, соответствующих национальным стандартам и их изображениям;

утверждению правил замены и уничтожения Государственного флага, Государственного герба РК, не соответствующих национальным стандартам.

Помимо этого, вносятся поправки в ряд законодательных актов по вопросам административной реформы в РК.

В результате принятия документов повысится автономность государственного управления и усиливается персональная ответственность руководителей госорганов.

Предупреждение пыток, жестокого обращения

Вводятся в действие поправки по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

В частности, в новой редакции изложена статья 146 УК «Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки». Частью 1 данной статьи устанавливается ответственность за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение в виде штрафа до 2 000 МРП либо исправительных или общественных работ.

Вводится понятие «лицо, выступающее в официальном качестве» – лицо, не подпадающее под определения должностного лица или представителя власти, используемые в настоящем Кодексе, обладающее распорядительными полномочиями в отношении лица, содержащегося, проходящего лечение, обучающегося или воспитываемого на постоянной, временной либо периодической основе в организации, с которой лицо состоит в трудовых отношениях, в том числе: работник учебного, воспитательного, лечебного, медико-социального учреждения (организации), педагог, инструктор, медицинский работник, а также работники по договору.

Увеличен срок наказания за призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами от 3 до 5 лет (ранее срок был до 3 лет).

Эти же деяния, совершенные при помощи средств массовой информации и интернета, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Также документ расширяет возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Поправками предусмотрена отсрочка отбывания наказания в связи с болезнью. Однако отсрочка не применяется в отношении лиц, осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, террористическое или экстремистское преступление, повлекшее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, а также преступление, совершенное в составе преступной группы.

Уголовная ответственность за хулиганство, совершенное преступной группой теперь устанавливается отдельной частью 4 статьи 293 УК – лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Трудовые отношения

Из компетенции правительства исключены:

определение размеров социального пособия по временной нетрудоспособности;

утверждение Типового положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных

утверждение Типового положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, АО, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству;

заключение генерального соглашения с республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и республиканскими объединениями работников;

установление порядка принятия нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда соответствующими уполномоченными органами.

К функциям Министерства труда добавлены:

формирование и реализация государственной политики в области труда, безопасности и охраны труда;

определение размеров социального пособия по временной нетрудоспособности;

перенос выходных дней на другие рабочие дни в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней.

Не допускается заключение трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории РК, не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами РК.

Срок действия норм труда будут продлять на три года при отсутствии оснований для их пересмотра и замены.

Данное уточнение внесено в Правила разработки, утверждения, замены и пересмотра норм труда работодателем, типовых норм и нормативов по труду, единых или межотраслевых типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности.

Аналогичным образом изменены Правила представления, рассмотрения и согласования норм труда и (или) параметров по системе оплаты труда работников организаций, на услуги (товары, работы) которых вводится государственное регулирование тарифов.

Поправки в Налоговый кодекс

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязали представлять по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, сведения в налоговый орган по месту нахождения указанных налогоплательщиков.

В свою очередь коллекторские агентства обязаны представлять сведения по договорам, содержащим условия перехода права (требования) к коллекторскому агентству, а также по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, в налоговый орган по месту своего нахождения.

Специальный налоговый режим

Статья 242 Налогового кодекса дополнена новым подпунктом 3-2:

Вычеты по расходам по товарам, работам, услугам при их приобретении у лиц, применяющих специальный налоговый режим розничного налога, производятся при соблюдении положений пункта 3 настоящей статьи и наличии счета-фактуры в электронной форме или чека контрольно-кассовой машины с функцией фиксации или передачи данных либо чека специального мобильного приложения, содержащего идентификационный номер покупателя товаров, работ, услуг.

Напомним, в п. 3 ст. 242 НК говорится, что вычеты производятся налогоплательщиком по фактически произведенным расходам при наличии документов, подтверждающих такие расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода. Расходы будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства республики о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, подлежат вычету в том налоговом периоде, к которому они относятся.

В ст. 412 НК вносятся дополнения, согласно которым при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг обязаны выписать счет-фактуру налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим розничного налога, по требованию покупателя товаров, работ, услуг в целях соблюдения положений пункта 3-2 статьи 242 настоящего Кодекса.

При этом подпункт 1) пункта 13 статьи 412 НК дополнен абзацем 4: Выписка счета-фактуры, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 5) и 7) части первой пункта 1 настоящей статьи, не требуется в случаях реализации товаров, работ, услуг, расчеты за которые осуществляются с представлением покупателю товаров, работ, услуг чека специального мобильного приложения, содержащего идентификационный номер такого покупателя товаров, работ, услуг.

Госпошлина за иски

Внесены уточнения в ст. 610 Налогового кодекса по поводу размера госпошлины с исков.

С подаваемых в суд исков государственная пошлина взимается в следующих размерах:

если иное не установлено настоящим пунктом, с исков имущественного характера:

для физических лиц – 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП (34 500 000 тенге);

для юридических лиц – 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП (69 000 000 тенге).

С ходатайств о пересмотре судебных актов в кассационном порядке на определения по вопросам отмены решений арбитража и выдачи исполнительных листов на принудительное исполнение решений арбитража и иностранных судов, решения и постановления судов по спорам неимущественного и имущественного характера государственная пошлина взимается в размере 50% от соответствующей ставки государственной пошлины, установленной пунктом 1 настоящей статьи для субъекта обращения.

Государственная служба

Внесены дополнения в ст. 60 Закона «О государственной службе», регламентирующую порядок отставки госслужащих.

Речь идет о том, что в случае отказа в отставке политический государственный служащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом по решению лица (органа), принявшего решение об отказе в отставке.

При этом политический государственный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в установленном законодательством РК порядке при наличии любого из следующих оснований в период его деятельности:

при совершении непосредственно подчиненным служащим коррупционного преступления в крупном или особо крупном размере;

при совершении непосредственно подчиненным служащим коррупционного преступления, если оно совершено неоднократно;

при совершении двумя и более непосредственно подчиненными служащими коррупционного преступления.

Кроме того, назначение политического государственного служащего на другую политическую государственную должность не освобождает его от обязанности подать в отставку за совершение коррупционного преступления непосредственным подчиненным служащим по прежнему месту работы политического государственного служащего в период его деятельности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены пунктом 3-1 настоящей статьи.

В нем говорится, что политические государственные служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения их подчиненными совершено коррупционное преступление.

ЖКХ

Вводятся в действие поправки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Вот что изменится.

Оставлять сети и землю бесхозными запретят. Застройщиков обязали передавать такие коммуникации в коммунальную собственность, а землю — в состав общего имущества объекта кондоминиума.

В случае протечки собственник за свой счет будет демонтировать кафель и вскрывать короб.

Запрещено менять конструктивную часть и функциональное назначение паркинга (т.е. там нельзя теперь организовать СТО или автомойку).

Малоквартирным домам (менее 16 квартир) вернули форму НСУ – Непосредственное совместное управление. А простое товарищество можно создать только в домах, где не более 30 квартир.

Кроме того:

Одно ОСИ теперь можно создавать в жилых комплексах, расположенных на едином фундаменте.

Для принятия решения по ремонту и замене лифта нужно 2/3 голосов собственников одного подъезда.

Кворум на собраниях жильцов снижен с 2/3 до 51%.

Совету дома делегируют полномочия для оперативного решения вопросов по управлению и содержанию.

Парковочное место и кладовки признали индивидуальной (раздельной) собственностью.

Земельные отношения

Ужесточается административная ответственность за нарушение земельного законодательства.

Поправки содержат нормы по установлению ранее не предусмотренной ответственности сотрудников акиматов за нарушение требований земельного законодательства.

В частности, запрещается предоставлять право частной собственности и землепользования на земли сельхозназначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юрлицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с зарубежным участием, а также кандасам, гражданам нашей страны, состоящим с ними в браке.

Также запрещается предоставлять право частной собственности и право землепользования на пастбищные земли, указанные в пп. 7-1 части первой п. 2 ст. 13 закона «О пастбищах».

Кроме того, запрещается предоставлять гражданам и негосударственным юридическим лицам в частную собственность и землепользование участки, используемые и предназначенные для нужд населения, в том числе занятых сенокосными угодьями в пределах границ городов областного и районного значений, поселков или сельских населенных пунктов.

Вводится ответственность за:

непроведение или несвоевременное проведение конкурсов по предоставлению права аренды для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства и торгов (аукционов) по предоставлению земельных участков или права аренды земельных участков после отказа в предоставлении по причине необходимости осуществления такого предоставления на торгах (аукционах);

нарушение уполномоченным органом сроков переоформления договора аренды земельных участков

сельхозназначения при отчуждении права землепользования;

нарушение сроков размещения и обновления информации по свободным земельным участкам и планируемым торгам (аукционам).

Также землепользователи будут обязаны уведомить уполномоченный орган о заключении сделки по отчуждению права на сельхозземлю с другим землепользователем.

Утверждена Методика по проведению крупномасштабных почвенных изысканий земель.

Крупномасштабные почвенные изыскания проводятся с целью составления почвенных карт и картограмм, которые служат основой для:

государственного учета количества и качества земель, ведения государственного земельного кадастра, качественной оценки территории;

разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства;

разработки рекомендаций по рациональному использованию земельных ресурсов и мероприятий по охране земель, в том числе проектов рекультивации земель при строительстве нефтегазопроводов, разработке месторождений;

разработки дифференцированной системы агротехнических мероприятий по поднятию культуры земледелия; определения оптимальных условий для специализации и размещения сельского хозяйства с учетом почвенного плодородия; повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур (с учетом почвенно-климатических условий), проведения мероприятий по мелиорации земель.

Сельское хозяйство, природопользование, экология

В новой редакции изложены Правила ведения государственного регистра племенных животных.

Ведение республиканского реестра племенных животных производится в целях:

учета племенных животных в РК;

создания базы данных для планирования селекционной работы с породами животных.

Присвоение статуса племенного животного крупному рогатому скоту, овцам, лошадям, птицам, козам, свиньям, верблюдам, маралам, оленям, пчелам осуществляется республиканскими палатами в соответствии с Правилами присвоения (приостановления, отмены) статуса племенной продукции (материала)».

Министерство экологии утвердило Методику расчета эмиссий стойких органических загрязняющих веществ.

Оценку эмиссий стойких органических загрязняющих веществ осуществляют операторы объектов в рамках предоставления отчетности для государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Оценка эмиссий идентифицирует приоритетные источники загрязнения, определяет необходимые меры для минимизации выбросов всех непреднамеренно образуемых стойких органических загрязнителей.

Обновлены:

Перечень основных требований к оказанию госуслуги «Выдача лицензии на экспорт редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу РК».

Типовая форма путевки рыбака и охотника.

Типовая форма плана развития субъектов охотничьего хозяйства.

У инспекторов рыбного хозяйства появятся новые элементы форменной одежды: камуфлированная рубашка с короткими рукавами, утепленное кепи, тактический ремень, шерстяной пуловер, рыбацкий полукомбинезон, летние ботинки-берцы и утепленные водонепроницаемые сапоги.

Транспорт

Важные изменения в правилах авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов.

Правила дополнены понятием «изменение статуса рейса» – изменение маршрута от запланированного направления, задержка рейса, изменение расписания рейса, отмена рейса или иное изменение, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут.

И теперь срок действия билета продлевается до ближайшего рейса авиакомпании, если пассажир не смог совершить полет в течение срока действия билета в случае изменения статуса рейса.

Также теперь авиакомпания по своей инициативе вправе в одностороннем порядке прекратить договор перевозки в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 78-1 закона (т.е. когда единственным способом возвращения пассажира на родину является авиаперевозка, либо лицо выдворяется из страны, направляется к месту лечения или обратно, либо сопровождает лицо с инвалидностью, либо направляется на похороны близкого родственника или обратно, либо не были уведомлены о включении в реестр).

Порядок внесения в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена предусмотрен статьей 78-1 закона.

Не допускается повторное прекращение договора воздушной перевозки по инициативе авиакомпании за действия пассажира, за совершение которых ранее по инициативе перевозчика уже был прекращен договор воздушной перевозки, а также если пассажир не был включен в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена.

В случае прекращения авиакомпанией договора воздушной перевозки с пассажиром, включенным в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, пассажиру возмещается полная стоимость приобретенного билета

За просрочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 3% от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, помимо возмещения убытков, понесенных пассажиром, если последние имели место в связи с такой просрочкой.

Выплата штрафа за просрочку доставки пассажира в пункт назначения производится перевозчиком по заявлению пассажира через интернет-ресурс и пункты продажи билетов перевозчика.

Иски к перевозчику, вытекающие из перевозки, могут быть предъявлены в случаях полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа от перевозчика на предъявленную претензию по истечении 15 рабочих дней с момента направления претензии.

Срок исковой давности по договору перевозки – два года.

Срок исковой давности исчисляется со следующего дня после наступления события, послужившего основанием для предъявления иска.

Изменились правила сертификации эксплуатанта гражданских самолетов.

Теперь при первичной сертификации заявитель представляет развернутый финансово-экономический план деятельности, включающий выделение финансовых ресурсов на профессиональную подготовку авиационного персонала, поддержание летной годности воздушных судов, приобретение оборудования, средств, фонд оплаты труда и иные расходы, для осуществления планируемой деятельности и обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

Финансово-экономический план деятельности утверждается собственником (участниками, акционерами) юридического лица, претендующего на получение сертификата эксплуатанта.

Наличие достаточных финансовых ресурсов подтверждается соответствующей выпиской с банковского счета заявителя за последние три месяца.

Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при сертификационном обследовании, подразделяются на три уровня: уровень 1, уровень 2 и уровень 3.

К уровню 1 относятся несоответствия сертификационным требованиям, препятствующее осуществлению деятельности.

К уровню 2 относятся несоответствия сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности при условии его устранения в сроки, согласованные с уполномоченной организацией или введения ограничений.

К уровню 3 относятся несоответствия сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности и подлежащее его устранению при совершенствовании производства.

Напомним, ранее несоответствие подразделялось на три категории.

Также установлено, что сертификат эксплуатанта отзывается при:

получении сертификата эксплуатанта, поддержания соответствия сертификационным требованиям эксплуатантом путем фальсификации представленных документов;

совершении противозаконных действий или незаконного использования сертификата эксплуатантом;

неуведомлении уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о дате и цели выполненного

нерегулярного международного полета вне пределов воздушного пространства РК либо представление в уведомлении недостоверной информации;

нерасположении на территории РК головного офиса эксплуатанта гражданского воздушного судна, выполняющего нерегулярные полеты вне пределов воздушного пространства РК, и операционно-финансовые решения, влияющие на направление, контроль и координацию деятельности и операций организации не доступны для проверки компетентными государственными органами;

выполнении международного полета эксплуатанта гражданского воздушного судна для перевозки воинских формирований, вооружений и военной техники иностранных государств, а также продукции двойного назначения без согласования с уполномоченным органом в сфере гражданской авиации;

вступившего в законную силу решения суда, запрещающее заявителю оказание данного вида услуги;

письменного заявления эксплуатанта.

Также перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача сертификата эксплуатанта» изложен в новой редакции.

Сертификационные требования к эксплуатантам гражданских воздушных судов дополнены новыми нормами:

Эксплуатант обеспечивает внедрение и поддержание системы обязательного и добровольного представления данных об авиационных событиях путем принятия внутренних правил, а также руководства по организации системы управления безопасностью полетов.

Руководящие работники эксплуатанта, ответственные за обеспечение безопасности полетов: руководитель летной службы, руководитель инспекции по безопасности полетов, руководитель по поддержанию летной годности, руководитель службы контроля качества (за исключением легкой и сверхлегкой авиации) соответствуют Квалификационным требованиям к руководящим работникам, ответственным за обеспечение безопасности полетов.

Данные квалификационные требования добавлены в правила сертификации новым приложением и устанавливают требования к образованию и наличию опыта работы указанных сотрудников.

Внесены поправки в Правила сертификации и выдачи сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации.

В частности, в новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации».

Также внесены изменения в:

Правила сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания.

Правила допуска эксплуатанта к авиационным работам.

Новые правила оплаты за проезд по платным дорогам начнут действовать с 8 мая.

Организация платного движения на платных участках осуществляется с помощью устройства программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд.

Проезд по платному участку осуществляется на основании договора между пользователем и организатором. Договор на пользование платным участком является публичным. Моментом заключения публичного договора является момент въезда на платный участок.

Плата за проезд пользователем производится следующими способами:

по предварительной оплате с помощью платежных систем;

постоплата;

постоплата; оплата на пункте взимания платы, при его наличии.

Плата за проезд взимается на пункте взимания платы, при его наличии или списывается на арках контроля при наличии денежных средств на лицевом счету или счету государственного регистрационного номерного знака авто.

При въезде автотранспортного средства на платный участок в обход пункта взимания платы, при его наличии, фиксация автотранспортного средства производится на арках контроля.

От платы за пользование платными участками, освобождается категория автотранспортных средств, предусмотренная статьей 5-2 закона.

Абонемент для местного автотранспортного средства предоставляется организатором в соответствии с их грузоподъемностью и типа автотранспортного средства.

При неуплате платы за проезд пользователя в течении семи календарных дней, на восьмой день организатор направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в соответствии со статьей 628 КОАП (штраф на физлиц — 5 МРП или 17 250 тенге), на ЮЛ — 10 МРП или 34 500 тенге).

Промышленная безопасность

В Правила сдачи экзаменов руководителями юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также членами постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц внесено дополнение, которым устанавливаются Минимальные технические требования по техническому оснащению при проведении тестирования.

Так, при проведении тестирования, экзаменуемые лица проходят идентификацию по предоставлению документа, удостоверяющего личность.

При запуске на тестирование их проверяют металлоискателями. Личность экзаменуемого подтверждается биометрической идентификацией. Залы тестирования должны быть оборудованы рабочими станциями, кондиционерами, диспенсерами, принтером, современной системой цифрового видео и аудио наблюдения, управляемым коммутатором и локальной сетью, и соответствовать требованиям информационной безопасности.

Каждая рабочая станция должна быть оснащена веб-камерами для ведения видеозаписи процесса тестирования.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

Изменены правила оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Правила оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений добавлены новой главой 5, регламентирующей порядок возобновления действия, переоформления, прекращения действия санитарно-эпидемиологического заключения

В Правила присвоения учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащим государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и ведения их реестра добавлена новая глава 3. Порядок ведения реестра присвоения учетных номеров объектам производства пищевой продукции, подлежащим государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Правила государственной регистрации продукции, определяемой нормативными правовыми актами ЕАЭС.

Обновлен Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей.

Утверждены Правила оказания государственных услуг «Аккредитация профессиональной ассоциации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Аккредитация физических и юридических лиц на осуществление деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита».

Аккредитация профессиональной ассоциации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – процедура официального признания Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК компетентности профессиональной ассоциации выполнять работы по аккредитации физических и юридических лиц на осуществление деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита.

Аккредитация физических и юридических лиц на осуществление деятельности по проведению санитарно-эпидемиологического аудита – процедура официального признания аккредитованной профессиональной ассоциацией в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения компетентности физических и юридических лиц выполнять работы по проведению санитарно-эпидемиологического аудита.

Недропользование

Из форм отчетов при проведении разведки и добычи в сфере недропользования исключены формы отчетов по добыче и отгрузке угля.

Изменен перечень обязательств, при принятии которых технологический процесс субъекта промышленно-инновационной деятельности признается связанным с недропользованием:

добытые твердые полезные ископаемые (ТПИ) будут использоваться исключительно в качестве сырья и (или) топлива в рамках реализации промышленно-инновационных проектов, включенных в Единую карту индустриализации;

доля внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, устанавливаемая в условиях контрактов на недропользование, лицензий на добычу ТПИ, должна составлять не менее 50% от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года;

выплата среднемесячного размера заработной платы, производится на уровне выше среднего статистического показателя соответствующего региона;

стоимость промышленно-инновационного проекта составляет не менее 14 500 000 МРП;

реализация проекта в соответствии с план-графиком.

Товарный газ

Действие Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом распространили на крупных коммерческих потребителей и майнеров.

Также теперь в договорах реализации товарного газа потребителям предусматриваются обязательства:

потребителей, включенных в перечень электростанций, по ведению раздельного учета использования товарного газа для энергоснабжения населения, юридических лиц, лиц, осуществляющих цифровой майнинг;

крупных коммерческих потребителей по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства социально значимых продовольственных товаров, а также тепловой или электрической энергии для населения и юридических лиц и других товаров;

лиц, осуществляющих цифровой майнинг, по ведению раздельного учета использования товарного газа на осуществление цифрового майнинга и иную деятельность;лиц, осуществляющих производство электрической энергии, по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства электрической энергии для лиц, осуществляющих цифровой майнинг, и иных лиц;

лиц, осуществляющих снабжение электрической энергией потребителей, по ведению раздельного учета объема реализации электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг, и иным лицам.

Газотранспортная, газораспределительная организация, владелец групповой резервуарной установки или владелец газонаполнительной станции в одностороннем порядке приостанавливает подачу потребителю товарного или сжиженного нефтяного газа до устранения нарушений в случаях нарушений условий договора по ведению раздельного учета товарного газа.

Прокуратура, военная полиция

Изменены правила и условия прохождения компьютерного тестирования сотрудников прокуратуры, подлежащих аттестации, на знание законодательства РК и логическое мышление.

Пороговые значения по тесту на знание законодательства РК составляют не менее 70% правильных ответов от общего количества вопросов по нормативным правовым актам для всех категорий должностей сотрудников системы органов прокуратуры.

В документе обновлено приложение Специализация по направлениям прокурорского надзора, организационно-кадровой и аналитической деятельности, которым регламентировано количество вопросов на знание нормативных правовых актов по семи блокам: гражданско-правовой, уголовно-правовой, организационно-кадровый, специальный, КПСиСУ, венная прокуратура и Академия.

Утверждены Правила внутреннего распорядка и содержания осужденных на гауптвахте органов военной полиции Вооруженных сил РК.

Во внутреннем распорядке предусматривается время для восьмичасового, в ночное время, непрерывного сна, подъема, туалета, принятия пищи, труда, отхода ко сну. Внутренний распорядок на гауптвахте вывешивается в каждой камере на государственном и русском языках.

Обеспечение режима содержания на гауптвахте и поддержание внутреннего распорядка возлагается на должностных лиц органов военной полиции и гауптвахты.

Также утверждены Правила конвоирования военнослужащих, содержащихся на гауптвахте органов военной полиции за пределы гаупвахты.

Конвоирование осуществляется в специальном транспортном средстве, оборудованном радиостанциями, проблесковыми

маячками и переговорными устройствами между кабиной и кузовом. Документ определяет основания, порядок приема и порядок конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц.

Здравоохранение, медицина

Изменились требования, предъявляемые к биобанкам.

Соответственно внесенным поправкам:

Биобанк – специализированное хранилище биологических материалов для научных и медицинских целей. Биологический материал – любое вещество или его часть, полученная из органического объекта, такого как человек, животное, растение, микроорганизм(ы) или многоклеточные организмы, которые не являются ни животными, ни растениями.

Теперь биобанк можно создать на базе исследовательского центра, имеющего лицензию на медицинскую деятельность. Ранее требовалась исключительно аккредитация такого центра в качестве субъекта научной или научно-технической деятельности.

Сокращен Перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации. Если ранее в перечне было 7230 позиций, то в новой редакции – 7141 лекарство.

Также внесены изменения в правила проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, изложен в новой редакции понятийный аппарат, изменены процедура специализированной экспертизы, лабораторных испытаний лекарств, перечень документов, предоставляемых для экспертизы и др.

Обновлены правила ввоза и вывоза лекарств и медизделий в/из Казахстана. В правилах ввоза определены документы, которые должны быть представлены для ввоза из ЕАЭС лекарств, зарегистрированных и незарегистрированных в РК.

Детализированы перечни документов, которые нужно представить для получения разрешения на ввоз незарегистрированных и зарегистрированных в РК медизделий.

Также регламентирован порядок получения согласования на ввоз лекарственных средств на территорию РК из государств, не являющихся государствами-членами ЕАЭС.

В новой редакции изложен перечень основных требований к госуслуге «Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз зарегистрированных и не зарегистрированных в РК лекарственных средств и медицинских изделий».

В правилах вывоза лекарств и медизделий конкретизированы процедуры вывоза зарегистрированных и незарегистрированных лекарств и медизделий, а также в новой редакции изложен перечень основных требований к соответствующей госуслуге.

Образование

Изменения в Типовых квалификационных характеристиках должностей педагогов.

В частности, обновлены требования к руководителям детских садов, а также должностные обязанности завучей школы по воспитательной работе, педагогов-психологов и психологов организаций образования, директоров и воспитателей детских домов.

Экспорт, импорт

С 3 мая продлевается запрет на вывоз с территории Казахстана сроком на 6 месяцев всеми видами транспорта лома и отходов цветных металлов и сроком на 6 месяцев автомобильным и морским видом транспорта лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Персональные данные

Из Правил сбора, обработки персональных данных исключили ряд норм.

О чем идет речь в исключенных пунктах:

Срок хранения персональных данных определяется датой достижения целей их сбора и обработки, если иное не предусмотрено законодательством РК.

Собственник или оператор в течение одного рабочего дня изменяет или дополняет персональные данные на основании соответствующих документов, подтверждающих их достоверность.

Распространение персональных данных допускается при условии согласия субъекта или его законного представителя, если при этом не затрагиваются законные интересы иных физических и (или) юридических лиц.

Пункты, касающиеся вопросов обезличивания персональных данных Персональные данные обезличиваются для проведения статистических, социологических, научных, маркетинговых исследований.

Также исключены пункты, в которых регламентированы процедуры блокировки и уничтожения персональных данных.

Помимо этого уточнено, что сбор персональных данных осуществляется после получения согласия субъекта или его законного представителя.

Аудиторы

Изменены Правила проведения аттестации кандидатов в аудиторы.

Внесено дополнение, согласно которому кандидаты в аудиторы, имеющие диплом «Финансы и управление бизнесом» квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (АССА Великобритания) сдают экзамены по дисциплинам налоги, право (гражданское право, банковское дело, страховое и пенсионное законодательство).

Кандидаты в аудиторы, имеющие сертификаты: «Управление эффективностью бизнеса», «Финансовая отчетность», «Финансовый менеджмент», «Аудит и сопутствующие услуги», «Профессиональная этика» диплома «Финансы и управление бизнесом» квалификации The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA (Великобритания) – освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов.

Исключена норма, согласно которой кандидаты в аудиторы, имеющие сертификат профессионального бухгалтера, выданный аккредитованной организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров РК, освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов при предоставлении подтверждающих документов по каждой дисциплине.

Также исключено требование, согласно которому на экзамене в режиме онлайн должно быть не более 10 человек.

Результаты экзамена сообщаются кандидатам не на следующий день, а в течение трех рабочих дней после утверждения оценки работ в письменном виде.

Антитеррористическая защита

Утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, осуществляющих деятельность в сфере автомобильного транспорта.

Для создания на объекте условий, препятствующих совершению на них акта терроризма (снижение риска совершения акта терроризма) руководитель, иные должностные лица реализовывают меры, направленные на:

уточнение вероятных для объекта угроз террористического характера;

определение потенциально опасных участков объекта;

установление возможных причин и условий, способствующих совершению акта терроризма на объекте и их устранение;

оснащение объекта инженерно-техническими средствами;

определение на объекте зон доступа обеспечения и установленного пропускного режима;

разработку алгоритмов реагирования на возможных для объекта угроз террористического характера;

формирование у персонала объекта антитеррористического сознания;

организацию подготовки (обучения) персонала объекта;

разработку схем оповещения руководителей, персонала объекта и эвакуации персонала и посетителей объекта;

составление паспорта антитеррористической защищенности объекта;

контроль за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической защищенности и своевременное устранение выявленных недостатков.

Также утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов в сфере железнодорожного транспорта.

Инструкция предназначена для использования руководителями объектов, должностными лицами, обеспечивающими проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, а также для сотрудников контролирующих и исполнительных органов при изучении и проверке состояния их антитеррористической защищенности объектов.

Утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов.

Документом определены следующие меры и условия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов использования атомной энергии:

воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты использования атомной энергии;

обнаружение признаков подготовки или совершения актов терроризма;

пресечение попыток совершения актов терроризма на объектах;

профессиональная подготовка сотрудников охраны, работников к действиям при совершении акта терроризма и после него;

профессиональная подготовка сотрудников охраны, работников к действиям при совершении акта терроризма и после него; организация своевременного оповещения работников ОВД и КНБ, в случае совершения акта терроризма на объекте;

своевременное составление и поддержание в актуальном состоянии паспорта антитеррористической защищенности объекта, его надлежащее хранение.

Госзакупки

В правила осуществления госзакупок внесены дополнения по вопросам определения опыта работы, полученного при реорганизации юридического лица.

Заявка потенциального поставщика о внесении в электронный депозитарий сведений и документов, подтверждающих опыт

работы, полученный в результате реорганизации путем слияния, присоединения и преобразования рассматривается уполномоченным органом после обновления (объединения) на веб-портале показателей финансовой устойчивости реорганизуемых юридических лиц.

Опыт работы подтверждается на основе сведений о реорганизации таких лиц, полученных с ИС ГРЮЛ.

Опыт работы реорганизованного юридического лица не вносится в электронный депозитарий при наличии одного из следующих случаев:

получен в результате реорганизации путем разделения или выделения из другого юридического лица;

получен в результате нескольких последовательных видов реорганизации (разделение, выделение, слияние, присоединение, преобразование);

получен в результате нескольких последовательных видов реорганизации (разделение, выделение, слияние, присоединение, преобразование); получен в результате реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, преобразование), где одно из реорганизуемых юридических лиц имеет ограничения, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 6 Закона;

если заявленный опыт работы потенциального поставщика получен в результате реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, преобразование), где одно из реорганизуемых юридических лиц лишено лицензии (разрешения) на осуществление видов деятельности, соответствующей предмету государственных закупок.



Международное сотрудничество

Ратифицировано Соглашение между правительством РК и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК.

Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий создан на основании соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана.

Ратифицированное соглашение регулирует вопросы пребывания и функционирования Центра на территории РК. В частности, имущество и активы Центра пользуются иммунитетом от любой формы административного или судебного вмешательства, освобождаются от таможенных пошлин. Помещения и транспорт не подлежат обыску, реквизиции, конфискации.

Должностные лица Центра обязаны уважать законодательство РК и не вмешиваться в его внутренние дела.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.