Какие изменения ждут казахстанцев в марте 2022 года

Сведения об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с марта 2022 года, сообщает zakon.kz.

Аренда жилья

Государство выплатит 50% аренды жилья в частном жилом фонде казахстанцам с низкими доходами, состоящим в очереди на получение жилья.

Для получения выплат заявителю нужно обратиться в «Отбасы банк» посредством ЭЦП и приложить документы:

заявление на назначение выплат за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;

заявление о предоставлении банку права на получение сведений о состоянии пенсионных накоплений заявителя (претендента);

согласие на получение и обработку банком персональных данных;

договор аренды (найма) жилья, зарегистрированный в правовом кадастре на срок не менее одного года.

Залог единственного жилья

В Налоговый кодекс РК внесена поправка, согласно которой с 1 марта 2022 года при предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате налогов единственное жилище физического лица не будет приниматься в залог.

Реестр госуслуг

Из реестра госуслуг исключены:

оформление загранучреждениями РК документов по выходу из гражданства РК;

назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства.

Функции по регистрации лиц, ищущих работу, передали Министерству труда и социальной защиты.

А функции по регистрации безработных теперь в ведении местных исполнительных органов.

Выдавать направления на участие в активных мерах содействия занятости будет Центр занятости населения.

Защита животных

Вводится в действие закон «Об ответственном обращении с животными». В основу заложены следующие принципы:

отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания;

персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного;

защита животных от жестокого обращения;

воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Запрещена пропаганда жестокого обращения с животными и призывы к нему.

Усилена уголовная и административная ответственность за жестокое обращение с животными.

Уполномоченный по правам человека

Новым законом определены правовой статус, полномочия и организацию деятельности уполномоченного по правам человека в РК.

Уполномоченный избирается на должность сроком на пять лет Сенатом по представлению президента РК.

Лицо, избираемое на должность уполномоченного, должно отвечать следующим требованиям:

обладать гражданством РК и постоянно проживать на ее территории последние десять лет;

иметь высшее образование;

обладать опытом работы по защите прав и свобод человека и гражданина не менее пяти лет;

быть не моложе тридцати лет;

владеть государственным языком;

быть дееспособным.

Госзакупки

Дополнения в правилах осуществления госзакупок по спецпорядку.

Теперь администратор бюджетной программы для нескольких юридических лиц, в отношении которых он выступает органом государственного управления, ведомств и подведомственных организаций, может определить среди них организатора государственных закупок.

А в случаях признания государственных закупок способом конкурса несостоявшимися, конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков не вскрываются.

Экология

Определены лицензиары по осуществлению лицензирования деятельности:

в сфере углеводородов – Министерство энергетики РК – осуществляет выдачу разрешений первой и второй категории;

в сфере обслуживания физических и юридических лиц – Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Утверждены правила проведения контроля полноты, прозрачности и достоверности государственной инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов.

Полнота, прозрачность и достоверность государственной инвентаризации регулируется посредством ежегодного контроля функционирования государственной инвентаризации и обеспечения принципов транспарентности, согласованности, сопоставимости, полноты и точности кадастров.

Утверждены правила ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий.

Государственный кадастр содержит систему сведений о правовом статусе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в РК, их местонахождении, размерах и границах, географических координатах, количественной и качественной характеристике объектов государственного природно-заповедного фонда, экологической, научной, историко-культурной, рекреационной ценности, видах режима охраны, целевом использовании и разрешенных видах деятельности.

Утвержден перечень международных и государственных организаций, неправительственных организаций и фондов, предоставляющих гранты на сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий.

Конкуренция, антимонопольное законодательство

Впервые в казахстанское законодательство внедрена «доктрина ключевой мощности» (ДКМ).

Ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение (обладатель ключевой мощности), без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство или реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке.

Товар или инфраструктура могут быть признаны ключевой мощностью при совокупности отдельных условий:

нецелесообразно или невозможно дублирование товара или инфраструктуры; обладатель оставляет за собой все права на владение, пользование и распоряжение;

у обладателя есть возможность предоставить доступ; необоснованный отказ обладателя в предоставлении доступа будет оказывать негативное влияние на конкуренцию;

нет возможности получить доступ посредством биржевых торгов.

Банковская тайна

С 1 марта не является банковской тайной представление по запросу органов госдоходов сведений по денежным суммам, поступившим на текущий счет ИП, лиц, занимающихся частной практикой и юридических лиц через мобильные платежи.

Торговля

С 1 марта при реализации товаров через интернет информация о товаре должна предоставляться потребителю на казахском и русском языках.

С 1 марта у организаций торговли и общественного питания появится паспорт налогоплательщика.

Каждому субъекту торговли и общепита налоговый орган выдаст специальный QR-код, в котором будет зашифрована информация о нем, не являющаяся налоговой тайной.

Паспорт должен быть размещен в непосредственной близости от контрольно-кассовых машин и быть общедоступным для населения.

С 1 марта повышаются минимальные цены на сигареты:

до 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года;

до 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года;

до 600 тенге с 1 января 2023 года.

Обмен валюты

Подтвердить данные клиента при обмене валюты на сумму свыше 500 тыс. тенге можно при помощи электронного удостоверения личности.

При непредоставлении документов, удостоверяющих личность (в том числе через сервис цифровых документов), обменный пункт вправе отказать в проведении валютной операции.

ЧСИ

Для частных судебных исполнителей утвердили новые квалификационные требования и перечень документов, которые подтверждают их соответствие.

Трудоустройство

Зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, можно теперь через информационный портал «Электронная биржа труда».

В правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества внесены дополнения, регламентирующие порядок регистрации на бирже и осуществления трудового посредничества при помощи ЭБТ.

Охранная деятельность

Утвержден перечень спецсредств, которыми могут пользоваться частные охранники:

резиновые палки;

жилет защитный 1-5-го классов защиты;

шлем защитный 1-3-го классов защиты;

наручники;

комплект защитных щитков для защиты рук и ног;

детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств;

детекторы обнаружения радиоактивных, химических и отравляющих веществ;

системы охранной, тревожной сигнализации;

системы контроля и управления доступом;

видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения;

системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам;

портативный носимый видеорегистратор.

Иностранцы

Изменен перечень документов, которые нужно предоставить иностранцам для получения разрешения на временное и постоянное проживание в РК.

Утверждены новые формы:

заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание;

заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК / либо отказе в выдаче разрешения.

Общепит

Утверждены новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям общепита:

строительству, реконструкции, переоборудованию, объектов, ремонту, вводу в эксплуатацию и перепрофилированию объектов общественного питания;

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;

содержанию и эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования объектов общественного питания;

условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции;

сбору и хранению отходов потребления;

осуществлению производственного контроля;

условиям труда, бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала;

организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

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