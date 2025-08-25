Новый учебный год в Казахстане пройдет без кардинальных реформ, однако в школы внедряются новые программы и инициативы. На официальный запрос BAQ.KZ в Министерстве просвещения РК разъяснили, что ждет учащихся, учителей и родителей в 2025–2026 учебном году.

Воспитание и ценности

Одним из ключевых направлений станет воспитательная работа. Теперь в каждой школе страны вводится новая программа, ориентированная на патриотизм и национальные ценности.

«С 1 сентября 2025 года во всех организациях образования вводится программа «Адал азамат», охватывающая целостную систему воспитания. Программа направлена на формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважения к национальной самобытности и культуре», – сообщили в Министерстве просвещения.

Безопасность и благополучие

Готовится масштабная инициатива, которая охватит все уровни образования и затронет самые чувствительные вопросы — от инклюзии до прав ребенка.

«По поручению Главы государства разрабатывается комплексная программа «Дети Казахстана», которая будет внедрена на всех уровнях образования. Документ охватывает такие направления, как защита прав детей, повышение их благополучия, развитие инклюзивного образования и создание безопасной среды», – подчеркнули в ведомстве.

Новые цифровые возможности для учителей

Министерство делает акцент на непрерывное профессиональное развитие педагогов. Для этого создана онлайн-платформа, где собраны методические материалы и цифровые ресурсы.

«В целях поддержки профессионального развития педагогов и обеспечения их непрерывного обучения запущена онлайн-платформа «Ұстаз». Платформа предоставляет педагогам доступ к цифровым ресурсам, методическим материалам и курсам профессионального развития», – пояснили в Минпросвещении.

Упор на профориентацию

2025-й станет годом усиленной работы по трудовому воспитанию школьников. Особое внимание уделят знакомству с будущими профессиями.

«В рамках 2025 года — Года рабочих профессий — в организациях среднего образования реализуются новые форматы работы по ранней профориентации и трудовому воспитанию учащихся», – отметили в Министерстве.

Новый ГОСО: подготовка начнется уже сейчас

Ключевым документом станет новый стандарт образования, который вступит в силу через год. Он должен обновить содержание школьных программ и сделать акцент на всестороннем развитии личности.

«Государственный общеобязательный стандарт начального и основного среднего образования утвержден приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 23 января 2025 года № 12 и вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Новая редакция разработана с целью оптимизации содержания образования, гармонизации национальных и общечеловеческих ценностей, повышения качества образования», – сообщили в ведомстве.

Искусственный интеллект

Одним из нововведений станет внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Речь идет не только о детях, но и о подготовке учителей.

«Особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Для этого искусственный интеллект интегрирован в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика», также утверждены этические стандарты. Для учеников 1–11 классов разработаны онлайн-курсы «Day of AI», а также будут организованы курсы для педагогов», – пояснили в Министерстве.

Новая модель управления

Параллельно запускается масштабная реформа школьного администрирования.

«С нового учебного года, по поручению Главы государства будет запущена модель управления «Келешек мектептері». Для этого принят новый стандарт управления, разработаны стандарты аккредитации, и более 3 тысяч педагогов, прошедших трехуровневые курсы, в этом учебном году начнут новую работу», – уточнили в Минпросвещении.

Аттестация и экзамены

Экзаменационная система сохранится без изменений.

«Обучающиеся 9 класса сдают четыре экзамена, один из них — по выбору. Обучающиеся 11 класса сдают итоговую аттестацию в виде пяти экзаменов, один из них — по выбору», – уточнили в Министерстве просвещения.

Таким образом, новый учебный год пройдет под знаком стабильности и планомерных изменений. Воспитание, профориентация, цифровизация и поддержка педагогов станут ключевыми векторами развития.

Оптимизировать некоторые автобусные маршруты хотят в Костанае Речь идет об изменении графика их движения. Сегодня эту информацию озвучили на очередном аппаратном совещании...

О жестких мерах за неуплату налогов напомнили казахстанцам Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в настоящее время при наличии налоговой задолженности...

Жаркую летнюю погоду прогнозируют синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 26-28 августа представили синоптики Казгидромета. Погоду Казахстана обусловит Западный антициклон,...