Министр просвещения Гани Бейсембаев 12 августа 2025 года на заседании правительства рассказал, как изменится школьная программа в новом учебном году, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что в настоящее время в более чем 8 тысячах школ страны обучается 4,1 миллиона учащихся.

«В этом году 341 тысяча детей будет принята в первый класс. В 11-й выпускной класс прошли 232 тысячи учащихся. Особенностью нового учебного года станет внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. Для этого искусственный интеллект интегрирован в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика», также утверждены этические стандарты. Для учеников 1-11 классов разработаны онлайн-курсы «Day of AI», а также будут организованы курсы для педагогов», – сказал Гани Бейсембаев.

Он отметил, что кроме того, с нового учебного года, по поручению главы государства будет запущена модель управления «Келешек мектептері». По его словам, для этого принят новый стандарт управления, разработаны стандарты аккредитации, и более 3 тысяч педагогов, прошедших трехуровневые курсы, в этом учебном году начнут новую работу.

