Какие экзамены вернут в школы, сообщили в МОН РК

При этом сохранится и письменный вариант. Учителя на своё усмотрение смогут выбрать формат сдачи СОРов и итоговой аттестации.

В школы вернут устные форматы сдачи итоговой аттестации (выпускных экзаменов) и СОРов (суммативное оценивание за раздел) по истории Казахстана. Об этом по итогам съезда учителей истории рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, informburo.kz

«Вносятся изменения по оцениванию – итоговая аттестация будет проходить в устной и письменной формах, а не только письменно, как было ранее. СОРы могут проводиться или устно, или письменно по усмотрению учителя», – написал глава МОН на своей странице в Facebook.

Асхат Аймагамбетов также напомнил о других принятых решениях:

Теперь историки, которые обучались по научному профилю, смогут пройти курсы переподготовки и затем также преподавать в школе.

В Петропавловске открываются филиалы НИИ «Институт археологии имени А. Маргулана» и «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова», и там же будут организованы масштабные археологические исследования.

Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны.

Министр рассказал, какие предложения поступили от историков на съезде учителей:

в 5 классе вернуть рассказы по истории Казахстана, доступные для школьников этого возраста, которые ранее уже были в школьной программе;

обновить содержание учебных программ по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история». Сейчас основной курс истории Казахстана завершается в 9 классе, а в 10-11 классах изучаются, в основном, проблемные вопросы. Учителя и учёные предложили полноценно изучать историю с древности и до современности с 6-го по 11-й класс;

изменить распределение материала по классам. Взять, например, 6 класс. С 2016 года программа только одного 6 класса охватывала почти 12 веков.

Кстати, очень значимые исторические периоды, начиная с VI в по начало XVIII века. Этот важнейший период истории Великой степи включает эпоху тюркских государств, Золотой Орды и собственно Казахского ханства, который теперь предложено изучать не один класс, а распределить программный материал для изучения по двум классам, чтобы обеспечить полноценное изучение материала.

«Эти предложения считаю важными, и они будут дополнительно рассмотрены экспертной группой по обновлению программ», – заключил Асхат Аймагамбетов.

Как уточнили в пресс-службе МОН РК, формат устных экзаменов по истории Казахстана учителя смогут выбирать с этого учебного года.

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