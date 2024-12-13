В Костанае уже продают хвойные деревья. Сезон стартовал еще первого декабря. В разных частях города можно увидеть большое разнообразие новогодних живых деревьев: высокие и пышные, маленькие и аккуратные, в общем, на любой вкус и цвет. Мы решили узнать у костанайцев, каким деревьям они отдают предпочтение больше: искусственным или живым.

Искусственная ёлка или живая?

«Я говорю, дома использовать лучше — искусственные, чтобы живые сохранять, чтобы природу. Вот, даже голуби подтверждают мои слова! Елка — нормально, но чтобы искусственная была».

«Искусственная наверное, потому что не будет мусора. Конечно, охота же настоящую елку взять, но это тоже самое, место будет занимать. Ну, самое лучшее было бы настоящую елку поставить, живую, чтобы запах приятный все равно в квартире будет, также детям тоже радостнее будет».

«Мне нравятся искусственные, потому что, я не хочу, чтобы наших, получается, елок — срезали, вырубали и так далее. Потому что, каждое дерево растет как минимум 10-15 лет и мв должны наоборот заботиться об экологии».

«Искусственные. -Почему? — Ну, они такие красивые, такие пышные. Настоящие сыпятся, жалко лес, и так сгорел».

Если вы все же приобрели домой живое дерево, то опытные продавцы советую придерживаться нескольких правил, чтобы их пристуствие радовало вас, как можно дольше. Первое, после покупки не стоит ставить дерево на почетное место сразу, нужно дать ему время постоять на балконе или еще где-то, чтобы не случилось резкого перепада температуры воздуха. А после поставить его в воду или в песок и, желательно, как можно дальше от батареи.

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