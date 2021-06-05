Какие кафе могут работать без ограничения, рассказали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения ответили на депутатский запрос касательно жалоб предпринимателей на ограничение режима работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан на депутатский запрос о деятельности летних площадок и открытых террас кафе и ресторанов сообщает следующее. Касательно единого подхода к требованиям работы бизнеса по зонам: постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 17 внесены изменения в работу объектов общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни, летних площадок согласно зон эпидемиологического риска.

Так, в зоне низкого риска («зеленая») режим работы с 7.00 до 2.00 часов.

В зоне умеренного риска («желтая») разрешено работать с 7.00 — 24.00 часов, в зоне повышенного риска («красная») с 09.00 — 20.00 часов», — написал министр здравоохранения Алексей Цой в своем ответе.

В случае, если объекты общественного питания по типу ресторана, кафе и кофейни, летние площадки участвуют в проекте «Ashyq», то согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 22 мая 2021 года № 22, режим работы в «красной» и «желтой» зонах продлевается до 02.00 часов, в «зеленой» зоне — без ограничений для летних площадок, до 02.00 часов для ресторанов.

«Для других объектов малого и среднего бизнеса также введены единые критерии ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска и при участии в проекте «Ashyq», — заключил А. Цой.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.