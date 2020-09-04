Какие карантинные ограничения будут действовать в выходные в Костанайской области

В регионе 5 и 6 сентября снова вводятся ограничительные меры, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло.
44) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:
– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;
– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;
– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;
– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;
– приостановление работы саун;
– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;
– приостановление деятельности религиозных объектов.
2. Акимам районов и городов, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
3. Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача №46 от 16.08.2020 года, №47 от 18.08.2020 года признать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 31 августа 2020 года.
Главный Государственный санитарный врач Костанайской области
В. Нечитайло
COVID-2019 в Казахстане
106121 - зарегистрированно
98585 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3425 - в Костанайской области