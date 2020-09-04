Какие карантинные ограничения будут действовать в выходные в Костанайской области

В регионе 5 и 6 сентября снова вводятся ограничительные меры, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло.

44) введение следующих ограничительных мер в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан:

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

– приостановление работы саун;

– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

– приостановление деятельности религиозных объектов.

2. Акимам районов и городов, Управлениям контроля качества и безопасности товаров и услуг городов и районов, Департаменту полиции обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

3. Постановления заместителя Главного государственного санитарного врача №46 от 16.08.2020 года, №47 от 18.08.2020 года признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 31 августа 2020 года.

Главный Государственный санитарный врач Костанайской области​

В. Нечитайло

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