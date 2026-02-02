В 2025 году на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и в связи с потерей кормильца из республиканского бюджета было направлено 655,7 млрд тенге. Дополнительно за счёт средств Государственного фонда социального страхования выплачено около 90,3 млрд тенге, сообщает rus.baq.kz

Сколько человек получили пособия

По итогам года получателями государственных пособий по инвалидности стали 553,9 тыс. человек. Выплаты по случаю потери кормильца получили порядка 191,9 тыс. граждан.

От чего зависит размер государственных пособий

Размер пособий по инвалидности определяется группой и причиной инвалидности, а также уровнем прожиточного минимума. Пособия по потере кормильца рассчитываются с учётом количества иждивенцев, причины смерти кормильца и величины прожиточного минимума.

Выплаты из ГФСС

Участникам системы обязательного социального страхования при наступлении социальных рисков дополнительно выплачиваются средства из ГФСС. В 2025 году социальную выплату по утрате трудоспособности получили 101,3 тыс. человек, по потере кормильца — около 68,6 тыс. семей.

Как рассчитываются выплаты из ГФСС

Размер социальных выплат из ГФСС является индивидуальным и зависит от среднемесячного дохода за последние два года, степени утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и уровня замещения дохода. Эти выплаты предоставляются дополнительно к государственным пособиям.

Повышение пособий с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличены на 10% в связи с ростом прожиточного минимума. По решению Правительства на 10% также повышены выплаты из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Актуальные размеры пособий по инвалидности

В 2026 году размеры государственных пособий по инвалидности вследствие общего заболевания составляют:

– I группа — 111 872 тенге;

– II группа — 89 498 тенге;

– III группа — 61 021 тенге.

Средний размер выплат из ГФСС

По состоянию на 1 января 2026 года средний размер социальных выплат из ГФСС по утрате трудоспособности составляет 72 409 тенге, по потере кормильца — 73 306 тенге.

